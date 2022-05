Juventus po përgatit ofertë për Perisic

Juventusi po përgatit ofertë për lojtarin e Interit, Ivan Perisic.

Perisic ka kontratë me Interin deri në fund të këtij sezoni dhe rinovimi nuk pritet të ndodhë.

33-vjeçari do të bëhet lojtar i lirë në qershor dhe Nerazzurrët ende nuk kanë paraqitur një ofertë të përshtatshme për zgjatje.

Sipas ‘Gazzetta dello Sport’ Juventus po përgatit një ofertë për Ivan Perisic.

Juve po vëzhgon nga afër situatën me synimin për të nënshkruar me Perisic në një transferim të lirë, me Massimiliano Allegri një admirues i zjarrtë i kroatit.