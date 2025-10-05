Juventus dhe Milan kënaqen me 1 pikë, s’ka gol në “Allianz Stadium”
Sfida e madhe e javës së gjashtë të Serie A mes Juventusit dhe Milanit përfundoi pa gola, me rezultatin 0-0 në “Allianz Stadium”. Një ndeshje e me ritëm të lartë taktik dhe me pak hapësira, ku mbizotëroi ekuilibri mes dy skuadrave.
Pjesa e parë u mbyll pa shumë emocione, me të dyja ekipet që kërkuan më shumë kontroll sesa rrezik në portën kundërshtare. Loja u gjallërua në pjesën e dytë, kur rastet e mëdha nisën të vijnë.
Në minutën e 47-të, Juventus pati shansin e parë të artë: Gatti u gjend vetëm përballë portës, por portieri Maignan reagoi në mënyrë fantastike, duke i mohuar golin me një pritje të mrekullueshme.
Më pas erdhi momenti që mund të kishte ndryshuar gjithçka: Milan fitoi një penallti pas një ndërhyrjeje të Kelly ndaj Gimenez, por Christian Pulisic dërgoi topin mbi traversë, duke humbur mundësinë e artë për avantazhin.
Skuadra e Allegrit pati sërish dy mundësi të pastra me Rafael Leaon, por sulmuesi portugez nuk arriti të mposhtë portierin Di Gregorio. Në fund, rezultati mbeti i pandryshuar, me Juventusin dhe Milanin që ndajnë nga një pikë në një ndeshje të luftuar dhe me intensitet të lartë, ku taktika mbizotëroi ndaj spektaklit.