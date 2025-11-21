Jusuf Abduli, kryetar i ri i Këshillit të Komunës së Tetovës

Pas gati tre javësh nga përfundimi i procesit zgjedhor, Këshilli i Komunës së Tetovës më në fund u konstituua. Vonesat erdhën si pasojë e mosmarrëveshjeve brenda koalicionit VLEN lidhur me përzgjedhjen e kryesuesit të këshillit.

Në ditën e fundit të afatit ligjor, pas verifikimit të mandateve, këshilli me 16 vota për dhe 11 kundër zgjodhi Jusuf Abdulin nga partia Alternativa (pjesë e koalicionit VLEN) si kryesues të ri.

Gjatë seancës u votuan gjithashtu edhe përbërjet e Komisionit për Emërime dhe Komisionit për Kurorëzime, duke i hapur rrugë funksionalizimit të plotë të këshillit komunal.

