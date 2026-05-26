Jose Mourinho i dërgon Real Madridit një dokumente me 4-6 transferime të kërkuara këtë verë
Real Madridi pritet të emërojë Jose Mourinhon si trajner këtë verë, sapo të përfundojnë zgjedhjet. Presidenti Florentino Perez e ka nxitur këtë veprim dhe është favoriti kryesor për të mposhtur Enrique Riquelmen për një mandat tjetër. Pasi të ndodhë kjo, nënshkrimi i Mourinhos do të bëhet zyrtar.
Megjithatë, në të gjitha aspektet, Mourinho ka filluar punën për rindërtimin e Real Madridit sezonin e ardhshëm. Ndërsa shumica e trajnerëve në Santiago Bernabeu kanë pasur një kontribut të kufizuar në transferime, një nga kushtet që trajneri portugez vendosi për kthimin e tij ishte që ai të kishte të drejtë të fliste për transferimet.
Sipas mediumit Diario AS, Real Madridi ka marrë një dokument nga Mourinho që detajon dëshirat e tij në tregun e transferimeve. Pavarësisht lidhjeve të shumta me lojtarë të ndryshëm në javët e fundit, dokumenti nuk përmbante emra specifikë, por pozicione që ai do të donte të forcoheshin.
“Special One” kërkon një minimum prej katër nënshkrimesh sipas tij, dhe me maksimumin që do të shkonte deri në gjashtë nënshkrime të reja gjatë kësaj vere.
Tre pozicionet që ai dëshiron të marrë në konsideratë janë mbrojtës i krahut, qendërmbrojtës dhe mesfushor qendror. Mourinho dëshiron të nënshkruajë një ose dy mbrojtës të krahut për të forcuar pozicionin, dhe një ose dy qendërmbrojtës.
Në mesfushë, dëshirat e tij janë më specifike, duke kërkuar një lojtar me mendje mbrojtëse për të konkurruar me Aurelien Tchouamenin, dhe një mesfushor qendror më krijues, diçka që ai mendon se i mungon Real Madridit aktualisht.
Pikëpyetja ndoshta është se sa para do të shpenzojnë Los Blancos. Verën e kaluar, shpenzimi prej 160 milionë eurosh për katër lojtarë ishte një verë e rrallë aktive për Los Blancos në vitet e fundit.
Ndërsa lojtarë si Jude Bellingham kanë ardhur për para të mëdha, dhe Kylian Mbappe për pagë të lartë, ka kaluar ca kohë që kur Los Blancos miratuan nënshkrimin e më shumë se një ylli të mirëfilltë në të njëjtën verë.