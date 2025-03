Jorge Mendes dhe Barcelona ende pa marrëveshje për kontratën e re të Lamine Yamal

Barcelona po punon jashtë orarit për të përfunduar një marrëveshje kontrate për superyllin Lamine Yamal, por ende nuk e ka arritur një të tillë.

17-vjeçari është vendosur fort si një lojtar kyç për klubin dhe kombëtaren, por statusi i tij i kontratës është i pazgjidhur.

Barcelona aktivizoi një opsion për të zgjatur kontratën e tij deri në vitin 2026 në verën e vitit 2023 pas shfaqjes së tij fillestare në ekipin e parë.

Kjo marrëveshje bazohej në rregullat për kontratat e lojtarëve nën 18 vjeç dhe kërkesat e nevojshme.

Lamine Yamal mbush 18 vjeç në korrik dhe situata më pas do të qetësohet për të nënshkruar çdo kohëzgjatje të kontratës për të cilën të gjitha palët kanë rënë dakord.

Marrëveshja në 2023 ra dakord për një zgjatje të dytë, deri në vitin 2030, në praktikë – e cila do të aktivizohej automatikisht verën e ardhshme.

Megjithatë, pasi marrëveshja nuk u zyrtarizua, ai mbetet potencialisht jashtë kontratës në pak më shumë se 12 muaj.

Agjenti i Lamine Yamal, Jorge Mendes u ul me presidentin e klubit të Barcelonës, Joan Laporta për bisedime të reja në Lisbonë javën e kaluar.

Megjithatë, sipas raportimeve nga Diario AS, nuk u arrit asnjë marrëveshje pavarësisht se të dyja palët mbetën të sigurta se lojtari do të qëndrojë në Barcelonë të paktën deri në vitin 2030.

Raportet e mëparshme treguan se kontrata mund të jetë edhe më e gjatë me një klauzolë pesëvjeçare të shkaktuar këtë verë.

Ngritja e tij mund të pasqyrohet nga Barcelona duke e bërë atë fituesin më të madh të klubit dhe gjithashtu duke ngritur shiritin për bisedime të tjera për zgjatjen e kontratës.

Barcelona është e gatshme të përmbushë shumicën e kërkesave të Mendes, por ata janë të kujdesshëm për të mos e krijuar një situatë të ngjashme me atë të mëparshme me Lionel Messin, i cili e zhyti klubin në vështirësi financiare.

Situata mund të zgjidhet gjatë verës, por Barcelona do të duhet të bëjë rregullime, me Robert Lewandowski, liderin e tyre aktual të pagave – rreth 33 milionë euro në vit.

Paga e tanishme vjetore e Lamine Yamal prej 2 milionë dy, përfshirë bonuset, mund të rritet me 15 herë me Lewandowskin gjithashtu duke ulur atë si pjesë e para-marrëveshjes me sulmuesin polak. /Telegrafi/

MARKETING