Jordania rrëzon 8 raketa iraniane

Jordania rrëzon 8 raketa iraniane

Forcat e Armatosura të Jordanisë njoftuan sot se njësitë e tyre të mbrojtjes ajrore kapën tetë raketa iraniane që synonin mbretërinë gjatë orëve të hershme të mëngjesit, transmeton Anadolu.

Sipas një deklarate nga një zyrtar ushtarak në Komandën e Përgjithshme të Forcave të Armatosura jordaneze të kryer nga “Roya News”, përgjimet ishin pjesë e përpjekjeve mbrojtëse dhe operacionale për të mbrojtur sovranitetin e vendit, për të siguruar hapësirën ajrore të tij dhe për të garantuar sigurinë e qytetarëve të tij.

Ushtria konfirmoi se incidenti nuk rezultoi në viktima apo dëme materiale.

Zyrtari ushtarak tha se ekipe nga Korpusi Inxhinierik Mbretëror u vendosën për të mbledhur mbeturinat e raketave që zbarkuan në pjesë të ndryshme të vendit, duke siguruar zonat e prekura në përputhje me protokollet e vendosura teknike dhe të sigurisë.

Ai theksoi se Forcat e Armatosura të Jordanisë mbeten në gatishmëri të plotë dhe vazhdojnë të monitorojnë hapësirën ajrore të vendit, duke paralajmëruar se çdo kërcënim do të trajtohet në përputhje me rregullat e angazhimit të ushtrisë.

Më herët sot, ushtria iraniane tha se përdori dronë sulmues për të goditur sistemet e komunikimit, një instalim fiks radari dhe depo karburanti në bazën ajrore amerikane “Al-Azraq” në Jordani.

Deklarata erdh mes përshkallëzimit të tensioneve midis SHBA-së dhe Iranit mbi Ngushticën e Hormuzit, me të dyja palët që shkëmbyen sulme pavarësisht një memorandumi mirëkuptimi të ndërmjetësuar nga Pakistani që synon t’i japë fund konfliktit të tyre dhe të arrijë marrëveshje të qëndrueshme paqeje.

MARKETING

Të ngjajshme

Ministrja serbe kërkon falje pas deklaratës për “spastrimin etnik të Kosovës”: U nxor nga konteksti

Ministrja serbe kërkon falje pas deklaratës për “spastrimin etnik të Kosovës”: U nxor nga konteksti

TikTok nën hetim në Britani, shkak dyshimet për sigurinë e fëmijëve në platformë

TikTok nën hetim në Britani, shkak dyshimet për sigurinë e fëmijëve në platformë

Kryediplomati turk bën thirrje për vazhdimin e bisedimeve të Stambollit për luftën Rusi-Ukrainë

Kryediplomati turk bën thirrje për vazhdimin e bisedimeve të Stambollit për luftën Rusi-Ukrainë

Të burgosurit në Maqedoni për një javë do të angazhohen në pastrimin e rrugëve magjistrale dhe rajonale

Të burgosurit në Maqedoni për një javë do të angazhohen në pastrimin e rrugëve magjistrale dhe rajonale

I dyshuari nga Kosova tërheq me veturë doganierin, arrestohet në Shkup

I dyshuari nga Kosova tërheq me veturë doganierin, arrestohet në Shkup

LSDM: Për shkak të VMRO-së, vendi humb miliarda euro

LSDM: Për shkak të VMRO-së, vendi humb miliarda euro