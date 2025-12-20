Jordania konfirmon pjesëmarrjen në sulmet ajrore amerikane ndaj objektivave të DEASH-it në Siri

Jordania konfirmon pjesëmarrjen në sulmet ajrore amerikane ndaj objektivave të DEASH-it në Siri

Jordania konfirmoi sot se ka marrë pjesë në sulmet ajrore të SHBA-së që shënjestruan pozicionet e grupit terrorist DEASH në jug të Sirisë, duke thënë se operacioni synonte të parandalonte ekstremistët nga rivendosja e një baze që mund të kërcënonte sigurinë rajonale, trasnetmon Anadolu.

Në një deklaratë, ushtria jordaneze tha se avionë të Forcave Ajrore Mbretërore të Jordanisë kryen sulme ajrore precize herët të premten kundër disa objektivave që i përkisnin grupit terrorist në jug të Sirisë.

Ushtria tha se sulmet u kryen në bashkëpunim me SHBA-në, si pjesë e koalicionit ndërkombëtar kundër DEASH-it.

SHBA-ja kreu një operacion ushtarak në Siri në hakmarrje për sulmin vdekjeprurës të 13 dhjetorit ndaj forcave amerikane pranë qytetit qendror sirian Palmyra.

Vendndodhja e saktë, numri i viktimave apo detaje të tjera operative të goditjes amerikane nuk janë bërë publike.

Siria ka deklaruar se do të vazhdojë të intensifikojë operacionet ushtarake kundër DEASH-it në të gjitha zonat ku grupi përbën kërcënim, duke rikonfirmuar angazhimin e saj për të luftuar grupin terrorist dhe për të parandaluar përdorimin e territorit të saj si strehë e sigurt për terroristët.

MARKETING

Të ngjajshme

(VIDEO) LSDM dhe VMRO përplasen për ajrin e ndotur

(VIDEO) LSDM dhe VMRO përplasen për ajrin e ndotur

(VIDEO) Kamerat do të kapin edhe shoferët që hedhin bishta cigaresh

(VIDEO) Kamerat do të kapin edhe shoferët që hedhin bishta cigaresh

Asistent digjital në web-faqen e Kuvendit për personat me aftësi të kufizuar

Asistent digjital në web-faqen e Kuvendit për personat me aftësi të kufizuar

Presidenti Erdogan: Rritje 30 për qind e eksporteve turke të mbrojtjes dhe aviacionit

Presidenti Erdogan: Rritje 30 për qind e eksporteve turke të mbrojtjes dhe aviacionit

Ahmeti: BDI mbron karakterin unitar të shtetit

Ahmeti: BDI mbron karakterin unitar të shtetit

Rusia do të ndërpresë marrëveshjet ushtarake postsovjetike me vende evropiane

Rusia do të ndërpresë marrëveshjet ushtarake postsovjetike me vende evropiane