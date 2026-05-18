Jon Selimi nga protesta: Gjeneratat ndryshojnë, por idealet nuk shuhen

Jon Selimi nga protesta: Gjeneratat ndryshojnë, por idealet nuk shuhen

Një prej organizatorëve të protestës, Jon Selimi, në fjalimin e tij para protestuesve tha se të rinjtë shqiptarë nuk do të heqin dorë nga kërkesat për të drejta të barabarta dhe përdorimin e gjuhës shqipe, raporton SHENJA.

“Sot nuk jemi mbledhur këtu për t’u ankuar. Jemi këtu për të kujtuar se të drejtat që fitohen me mund nuk falen e as nuk harrohen. Sot jemi para jush me një mesazh të qartë. Jemi rikthyer këtu për t’ju thënë: gati jemi për të drejtat tona. Gjeneratat ndryshojnë, por idealet jo. Nëse duhet t’ju dëshmojmë se vullneti ynë është i palëkundshëm, ne nuk lodhemi. Sot u dridh i gjithë Shkupi. Heshtja nuk është më opsion”, deklaroi Selimi. /SHENJA.

MARKETING

Të ngjajshme

Mevlan Ademi: Sa kohë duhet të presim që të jemi qytetarë të barabartë në këtë vend?

Mevlan Ademi: Sa kohë duhet të presim që të jemi qytetarë të barabartë në këtë vend?

(VIDEO) Mickoski takon bashkëkryetarët e VLEN-it

(VIDEO) Mickoski takon bashkëkryetarët e VLEN-it

(VIDEO) Sali: Jurisprudenca do jepet edhe në shqip, Ajdari: Jeni në anën e gabuar të historisë

(VIDEO) Sali: Jurisprudenca do jepet edhe në shqip, Ajdari: Jeni në anën e gabuar të historisë

Fillon protesta e studentëve për provimin e jurisprudencës në gjuhën shqipe

Fillon protesta e studentëve për provimin e jurisprudencës në gjuhën shqipe

(VIDEO) Refuzohet propozimi i LSDM-së që ministrat të kenë vetëm shtetësi të RMV-së

(VIDEO) Refuzohet propozimi i LSDM-së që ministrat të kenë vetëm shtetësi të RMV-së

(VIDEO) Kallëzim penal ndaj dy personave, fshehën mbi 7.4 milionë denarë tatim

(VIDEO) Kallëzim penal ndaj dy personave, fshehën mbi 7.4 milionë denarë tatim