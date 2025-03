Jon Frçkoski dorëhiqet nga funksioni në parti pas akuzave se ka përdorur kokainë

Drejtori i Qendrës për Kërkime dhe Analiza në LSDM, Jon Frçkoski, ka njoftuar se po tërhiqet nga pozita e tij pas akuzave të ngritura nga VMRO-DPMNE, sipas të cilave ai është parë duke përdorur kokainë dhe pas thirrjes për të kaluar një test publik për substanca psikotrope.

“Është e ulët dhe çnjerëzore të devijohet vëmendja e publikut nga hetimi i rëndësishëm për tragjedinë në Koçan, ku humbën jetën 59 njerëz. Kjo tregon shumë për DPMNE-në, por nuk do të lejoj që të bëhem mish për linçim publik. Nuk krenohem me gabimet e së kaluarës dhe dobësitë e rinisë, por ato nuk do të jenë një barrë për LSDM-në, partinë që po zbardh të gjitha krimet e DPMNE-së.

Për arsye morale, tërhiqem nga pozita e Drejtorit të Qendrës për Kërkime dhe Analiza në LSDM.

Faleminderit familjes dhe miqve për mbështetjen e tyre gjatë kësaj fushate të ndyrë, në të cilën më kanë përfshirë mercenarët e DPMNE-së,” ka shkruar Frçkoski.

