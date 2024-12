Joe Biden: Rënia e regjimit të Assad një moment historik

Presidenti amerikan, Joe Biden, ka zhvilluar një komunikim për mediat lidhur me rënien e presidentit Assad.

Ai e quan atë një “moment historik” dhe thotë se as Rusia, Irani dhe Hezbollahu nuk mund ta shpëtonin regjimin.

Biden gjithashtu shton se SHBA do të angazhohet me “të gjitha grupet siriane” tani që Assad është larguar.

MARKETING