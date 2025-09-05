Joe Biden i nënshtrohet një operacioni për kancerin e lëkurës
Ish-presidenti amerikan Joe Biden i është nënshtruar një ndërhyrjeje kirurgjikale për kancer të lëkurës, njoftoi zëdhënësi i tij.
Nuk është e qartë se kur i është nënshtruar ndërhyrjes, por një video nga fundi i gushtit e tregon atë duke dalë nga kisha në Delaware me një shenjë të madhe e të freskët në kokë.
Zëdhënësi tha se ai po shërohej mirë.
Bëhet e ditur se Biden iu nënshtrua operacionit Mohs, i cili përfshin heqjen e një shtrese indesh, ekzaminimin e saj nën mikroskop për të parë nëse kishte mbetur ndonjë qelizë kancerogjene dhe përsëritjen e operacionit nëse ishte e nevojshme.
82-vjeçarit iu hoq një karcinomë bazale, një nga dy llojet më të zakonshme të kancerit të lëkurës, nga gjoksi i tij në vitin 2023, shkruan skynews.
Mjeku i tij tha në atë kohë se të gjitha qelizat kancerogjene ishin hequr.
Po atë vit, gruas së Biden, Jill, iu hoqën dy karcinoma bazale nga afër syrit të saj dhe në gjoks.
Ish-presidenti zbuloi gjithashtu këtë maj se kishte kancer të prostatës në fazën e katërt – me sëmundjen që i ishte përhapur në kocka dhe kishte një rezultat Gleason prej nëntë.
Një rezultat i tillë do të thotë se sëmundja “ka të ngjarë të rritet shpejt”, sipas Cancer Research UK.
Zyra e tij tha se kanceri i prostatës u zbulua kur i Biden vizitoi një mjek për simptoma urinare dhe se ai po shqyrtonte “mundësi të shumëfishta trajtimi”.
“Ndërsa kjo përfaqëson një formë më agresive të sëmundjes, kanceri duket se është i ndjeshëm ndaj hormoneve, gjë që lejon një menaxhim efektiv”, thuhet në një deklaratë.