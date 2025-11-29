Joao Felix zbulon motivin që e bindi atë të transferohej në Arabinë Saudite
Sulmuesi i Al-Nassr, Joao Felix, ka zbuluar në detaje arsyet që e shtynë të largohej nga futbolli europian për t’u transferuar në Arabinë Saudite, një lëvizje që ka marrë vëmendje të madhe në botën e futbollit.
Sipas tij, motivi më i fortë ishte qëndrueshmëria dhe këmbëngulja që klubi saudit tregoi për ta transferuar.
“Faktori kryesor ishte dëshira e qartë dhe këmbëngulëse e klubit për të më transferuar. E vërteta është se gjatë tre viteve të fundit kam dëshiruar të kthehem te Benfica dhe ua kam përcjellë vazhdimisht këtë agjentëve të mi. Megjithatë, asnjëherë nuk pati interes serioz”, u shpreh ai.
Felix shtoi se as aspektet financiare e as ato të negociatave për kartonin nuk ishin pengesat që e mbajtën larg Lisbonës. Sipas tij, ajo që mungoi ishte vullneti i klubit për ta rikthyer.
“Kthimin tim nuk e penguan as çështjet e kartonit e as ato të pagës. Ajo që mungoi ishte vullneti nga ana tjetër”.
“Ndërsa Al Nassr tregoi vendosmëri të madhe gjatë afatit të fundit kalimtar”, theksoi lojtari, duke bërë të qartë se vlerësoi qasjen dhe seriozitetin e klubit saudit.
Futbollisti u bashkua me Al Nassr në korrik, duke nisur një kapitull të ri në karrierën e tij dhe deklaratat e tij tregojnë se vendimi ishte më shumë emocional dhe profesional sesa ekonomik.