Jo Halil, hoxhallarët nuk bëhen servila si ju

Shkruan: Husamedin Abazi

Pas agresionit të mbrëmshëm amerikan ndaj Iranit, gazetari Halil Matoshi sot i paska thurur elozhe këtij agresioni siç kanë bërë edhe disa kolegë të tij gazetarë dhe disa politikanë, një gjë që nuk e kanë bërë shumë gazetarë dhe politikanë amerikan. Madje Senatori Barnie Sanders sot para një numri të madh të përkrahësve të tij jo vetëm që nuk e përkrahu këtë agresion antikushtetues, por dhe ishte shumë i ashpër kundër presidentit Trump dhe i kujtoi që një vendim për luftë dhe agresion ndaj një shteti tjetër mund ta marr vetëm Kongresi Amerikan e kurrsesi presidenti njëanshëm siç bëri Trumpi në këtë rast. Gjithashtu shihet qartë se sot në përgjithësi populli liridashës dhe paqësorë amerikan po e shpreh kundërshtimin e tij ndaj këtij akti armiqësorë ndaj një shteti të pavarur dhe sovran, i cili në asnjë mënyrë nuk i shërben interesave të popullit dhe shtetit amerikan (pushtetit ndoshta)?!

Pos tjerash, z. Matoshit i paska penguar edhe qëndrimi parimor dhe antidhunë i hoxhallarëve që janë shprehur kundër këtij agresioni dhe kundër vrasjes së fëmijëve dhe të civilëve të pafajshëm në G4za. Madje siç di ai me gjuhën e tij fshatareske (se kemi fjalën këtu për gegnishtën tonë të ëmbël) jo vetëm që i fyen hoxhallarët, por edhe thërret në likuidimin e tyre (po e përsëris, likuidimin e tyre) duke shkruar:” Pos tradhti dhe injorancë e skajshme!?

Asht humane sëkëndejmi, qe kjo teokraci imamësh me u dërmu e rrekny n’humnerë e kush âsht me Ajatollahët dmth. âsht me kast anmik i lirisë!”