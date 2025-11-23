Jeton Beqiri: Humbja është turpëruese dhe skandaloze, ju kërkojë falje tifozëve
Shkëndija pësoi disfatë 3:0 nga Arsimi i Çegranit në ndeshjen kampionale të zhvilluar mesditën e sotme në Gostivar.
Pas kësaj disfate, nga tabori i kuqezinjëve ka folur trajneri Jeton Beqiri, i cili këtë humbje e quan të turpshme dhe skandaloze.
“Ishte një paraqitje normale në pjesën e parë, kishim disa raste të pastërta për shënim. Ndërkohë ajo që ndodhi në pjesën e dytë, ishte shumë zhgënjyese, në momente të veçanta edhe e turpshme, mos të them edhe skandaloze nga pjesa jonë. Nuk mund ta shpjegojë për momentin humbjen, duhet të bëjmë analiza. Bëmë aq shumë gabime në mbrojtje, ishte një ditë e keqe dhe shumë e zezë me një paraqitje shumë të dobët nga ana jonë”.
“Mendoj që e kishim përgatitur ndeshje dhe ishim shumë serioz, pasi e dinim se do të jetë një ndeshje e vështira dhe shumë rrethana dhe arsyje tjera. Asnjë arsyeje nuk ka që ne ta humbim në këtë mënyrë dhe duhet të ulemi ta analizojmë, të reflektojmë dhe normalisht nga unë i pari të marrë përgjegjësinë, pasi unë jam ai që duhet ta marrë këtë përgjegjësi. Duhet të bëjmë analizë dhe shumë e rëndësishme është që Shkëndija të reagojë fuqishëm nga ndeshja e ardhshme”.
“Unë mendoj se do të ishte histori totalisht tjetër e ndeshjes. Në këto situata, në këto ndeshje ku ka presion nga ekipi kundërshtar, shumë e rëndësishme është që të shënosh dhe normalisht pastaj ndeshja do të kishte marrë kahje tjetër. Por, unë asnjëherë sdua të krijojë alibi, totalisht faji është i joni dhe i imi. Ju kërkojë ndjesë tifozëve dhe përkrahësve të Shkëndijës për këtë humbje, pasi është një humbje e turpshme nga ana jonë. Unë shpresoj se Shkëndija do të jetë aq e fortë dhe do të kthehet me rezultate të mira në ndeshjet në vazhdim”.