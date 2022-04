Jetëgjatësia e pritur gjatë lindjes në BE në vitin 2020 paraqet 80,4, tek ne 74,4 vite

Jetëgjatësia në lindje në BE në vitin 2020 është 80.4 vjet, që është 0.9 vjet më e ulët krahasuar me 2019. Banorët e Norvegjisë kanë jetëgjatësinë më të lartë në lindje në BE – 83,3 vjet, Islanda dhe Zvicra – 83,1 vjet secila, ndërsa Bullgaria – 73,6 vjet dhe Rumania – 74,2 vjet. Jetëgjatësia jonë është 74.4 vjet, sipas të dhënave të Eurostat.

Në vendet e rajonit, jetëgjatësia më e lartë në lindje ka Greqia – 81,4 vjet, e ndjekur nga Kroacia – 77,8, Shqipëria – 77,4, Mali i Zi – 75,9, Serbia – 74,5, Maqedonia – 74,4 dhe Bullgaria – 73,6 vjet.

Jetëgjatësia në lindje në vendin tonë krahasuar me vitin 2019 është ulur me 2.2 vjet, kur ishte 76.6 vjet, që është rënia më e madhe nga të gjitha vendet e rajonit, ndërsa në Bullgari dhe Serbi me 1.5 vjet.

Sipas të dhënave të Eurostat-it, në nivel të BE-së, gratë kanë jetëgjatësi 5.7 vjet më të lartë (83.2 vjet) sesa burrat (77.5 vjet), ndërsa krahasuar me vitin 2019 në nivel BE, jetëgjatësia në lindje është ulur me 0.9 vjet. Meshkujt kanë një reduktim më të madh, pikërisht në një vit, ndërsa femrat në 0.8 vjet. Kjo rënie e mprehtë e jetëgjatësisë është për shkak të rritjes së vdekshmërisë në vitin 2020 për shkak të pandemisë Covid-19.

Në vitin 2020, rajonet me jetëgjatësinë më të lartë në lindje janë Franca – Korsika (84 vjeç), Spanja – Ishujt Balearik (83.9 vjeç) dhe Greqia – Epiri (83.8 vjeç).

Nga ana tjetër në BE të gjitha rajonet me jetëgjatësinë më të ulët në lindje janë në Bullgari – Veriperëndim (72.1 vjet), Veri Qendror (72.8) dhe Juglindor (72.9 vjet).

Ishulli francez i Korsikës kishte jetëgjatësinë më të gjatë të femrave (87.0 vjet), i ndjekur nga rajoni spanjoll i Galicia (86.7). Dy rajone franceze (Loire dhe Midi-Pyrénées), Ishujt Oland në Finlandë dhe rajoni i Epirit në Greqi shënuan të njëjtën jetëgjatësi për gratë – 86.4 vjet. Nivelet më të larta të jetëgjatësisë së meshkujve në lindje vërehen në rajonin e Epirit në Greqi, në rajonin e Umbrias në Italinë qendrore dhe në Ishujt Balearik në Spanjë (të gjithë 81.4).