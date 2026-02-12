Jep dorëheqje kryetari i KRRE-së, Marko Bislimoski
Kryetari i Komisionit Rregullator për Energjetikë, Marko Bislimoski, sot ka dhënë dorëheqje, raporton Deutsche Welle, në gjuhë maqedonase.
Bislimoski këtë mëngjes me një letër e ka informuar kryetarin e Kuvendit se tërhiqet nga funksioni në të cilin ishte zgjedhur për herë të parë në qershor 2018.
Në dorëheqje, Bislimoski nuk jep arsyet për tërheqjen. As ai, as bashkëpunëtorët e tij nuk duan ta komentojnë vendimin. Mandati i dytë pesëvjeçar i Bislimoskut do të përfundonte në qershor të vitit 2028.
Pak më shumë se dy javë më parë, Drejtoria e Policisë Financiare dorëzoi kallëzim penal ndaj Bislimovskit, duke e akuzuar për keqpërdorim të detyrës dhe të autorizimeve zyrtare.