Javën e kaluar më së shumti raste të gripit në Gostivar dhe Kumanovë

Gjatë javës së 41-të të vitit 2024 – nga data 7 deri më 13 tetor, janë raportuar 31 raste për persona me sëmundje të ngjashme me gripin, për gjashtë më shumë krahasuar me javën e kaluar.

Të sëmurët këtë javë janë regjistruar në Gostivar – 14, Kumanovë – 10, Tetovë – tre dhe Kavadar, Shën Nikollë, Shkup, Strumicë – nga një person, njoftoi pasdite Instituti për Shëndet Publik (ISHP).

