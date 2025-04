Javën e ardhshme draft version i ndryshimeve të Ligjit për veprimtari hotelierike

Gjatë javës së ardhshme para anëtarëve të Qeverisë do të prezantohet draft-versioni i ndryshimeve në Ligjin për veprimtari hotelierike, paralajmëroi ministri i Ekonomisë dhe Punës, Besar Durmishi, në përgjigje të pyetjes së gazetarëve para fillimit të konferencës “Reforma e Ligjit për marrëdhënie pune – sfida dhe drejtime”.

I pyetur se pse në këto nëntë muaji që kur është ministër nuk e ka bërë rishikimin e licencave dhe nëse përveç përgjegjësisë morale ndjen ndonjë përgjegjësi tjetër për tragjedinë e Koçanit, ai tha se në konferencën për shtyp për tragjedinë e Koçanit tha gjithçka që duhej të thoshte.

“Të gjitha pyetjeve të bëra nga gazetarët iu përgjigja në atë konferencë për shtyp dhe e shpjegova të gjithë procedurën se si është hequr licenca. Për shkak se hetimi është në vazhdim, nuk dua të bëjë ndonjë deklaratë tjetër që mund të ndikojë në proces. Organet e ndjekjes kur të përfundojnë hetimin do të njoftojnë opinionin”, tha Durmishi.

Ai theksoi se ndryshimet e ligjeve që janë bërë në vitin 2008, dukshëm janë keqpërdorur në pjesën e plotësimit të kushteve minimale teknike.

“Normalisht që do të kemi ndryshime në ligj në të cilat do të parashikojmë kushte më të rrepta dhe kontrolle dhe më shumë ndëshkime për të gjithë ata që nuk i plotësojnë kushtet minimale teknike”, tha Durmishi, duke theksuar se Ministria e Ekonomisë dhe e Punës nuk është as kompetente dhe as nuk ka mekanizma për të kryer kontrolle në objektet e hotelierisë për të siguruar që ato i përmbushin kërkesat minimale teknike.

