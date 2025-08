“Java e Kriptos” në SHBA sjell rregulla konkrete – një kapitull i ri për industrinë

Java e kaluar, e njohur nga komuniteti i kriptovalutave si “Java e Kriptos” në Uashington, shënoi një moment historik për krijimin e politikave mbi monedhat digjitale në Shtetet e Bashkuara.

Kjo javë u pa si një pikë kthese jo vetëm për tregun amerikan, por edhe për ekosistemin global të kriptos, pasi ligjvënësit amerikanë miratuan paketa ligjore që vendosin bazat e një kornize të qartë rregullatore.

Një nga hapat më të rëndësishëm ishte miratimi i ligjit GENIUS, i cili për herë të parë rregullon stablecoin-et në mënyrë të veçantë, duke kërkuar mbështetje të plotë 1:1 me dollarë ose obligacione shtetërore, publikime mujore mbi rezervat dhe përputhje të rrepta me ligjet kundër pastrimit të parave. Ky ligj pritet të rrisë besimin e përdoruesve dhe të nxisë përdorimin e stablecoin-eve në pagesat e përditshme, duke u hapur rrugë bankave dhe kompanive të licencuara për t’i emetuar ato.

Një tjetër zhvillim ishte ligji CLARITY, që për herë të parë përcakton qartë kompetencat mes Komisionit për të Ardhmet e Mallrave (CFTC) dhe Komisionit për Letrat me Vlerë (SEC), duke i dhënë fund pasigurisë së gjatë rreth kategorizimit të tokenëve të kriptos. Ky ligj dypartiak shihet si një bazë e qëndrueshme për zhvillimin afatgjatë të industrisë.

Në të njëjtën kohë, ligji Anti-CBDC kufizoi fuqinë e Rezervës Federale për të lëshuar një dollar digjital të kontrolluar nga shteti, duke i hapur rrugë inovacioneve në sektorin privat përmes modeleve të stablecoin-eve. Ndërkohë, Senati prezantoi një draft-ligj të ri për tregjet digjitale, duke sinjalizuar vazhdimin e përpjekjeve për një kornizë të plotë ligjore.

Reagimi i tregut ishte i menjëhershëm dhe pozitiv: kapitalizimi global i tregut të kriptos kaloi për herë të parë 4 trilionë dollarë, ndërsa Bitcoin arriti rekorde të reja mbi 123.000 dollarë. Edhe aksionet e kompanive si Coinbase, Circle dhe Ripple u rritën, të nxitura nga pritjet për rregulla më të qarta.

Me këto zhvillime, përdoruesit fitojnë qasje më të sigurt në monedhat digjitale, ndërsa industria përfiton nga një sinjal i qartë se respektimi i rregullave do të shpërblehet me mundësi më të mëdha në tregun më të madh të botës.

Në këtë kontekst, Binance mirëpriti përpjekjet e dypartiake për një kornizë të drejtë dhe transparente. Si një nga platformat më të mëdha globale, kompania theksoi se tashmë përmbush standardet kryesore të parashikuara nga ligji CLARITY, përfshirë ndarjen e aseteve të përdoruesve, raportimin transparent dhe masat kundër pastrimit të parave.

Binance e vlerësoi ligjin GENIUS si një nxitje për një sektor digjital të sigurt e konkurrues, që respekton privatësinë dhe garanton mbrojtjen e konsumatorëve.

Ndërsa SHBA vazhdon të përcaktojë rregullat e lojës për kriptovalutat, Binance nënvizon përkushtimin e saj për të bashkëpunuar me rregullatorët anembanë botës, duke theksuar se e ardhmja e financave ndërtohet përmes pjesëmarrjes aktive, të besueshme dhe globale.

