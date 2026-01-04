Java e ardhshme me temperatura më të larta dhe reshje shiu
Javën e re do ta fillojmë me mot shumë të ndryshueshëm dhe mbi mesataren të ngrohtë dhe me erë, me erëra të forta jugore herë pas here.
E hëna dhe e marta do të sjellin shira të herëpashershëm lokalë, dhe do të ketë edhe reshje shiu në zonat malore për shkak të rrymës ajrore jugore, e cila shkakton temperatura të larta të ajrit për këtë periudhë të vitit.
Territori i Maqedonisë është nën ndikimin e aktivitetit ciklonik me qendër në perëndim dhe veriperëndim të nesh, pra diku mbi Itali, dhe kjo bën që të kemi mot të tillë të ndryshueshëm dhe të paqëndrueshëm me shira të herëpashershëm lokalë dhe mot me erë me erëra të forta jugore herë pas here.
Në Shkup, do të kemi gjithashtu shira të herëpashershëm lokalë dhe erëra të forta jugore herë pas here gjatë periudhës së lartpërmendur.
Sa i përket temperaturave, ato do të jenë mbi zero kudo në mëngjes dhe gjatë ditës do të rriten midis 8 dhe 15 gradëve, dhe lokalisht mund të kalojnë edhe 15 gradë.