Japonia i jep leksion Tunizisë me katër gola dhe afrohet me fazën me eliminim direkt
Japonia hyri në histori në Kupën e Botës 2026, pasi për herë të parë arriti të shënojë katër gola në një ndeshje të këtij turneu. Në duelin e Grupit F, të luajtur në Estadio Monterrey, japonezët triumfuan 4-0 ndaj Tunizisë, e cila pas kësaj disfate u bë përfaqësuesja e tretë e eliminuar nga kompeticioni.
Skuadra japoneze e nisi ndeshjen në mënyrë të furishme dhe kaloi në avantazh që në minutën e katërt.
Gjithçka erdhi pas një aksioni shumë të bukur, kur Keito Nakamura dërgoi një top të rrezikshëm në zonë. Mbrojtja e Tunizisë nuk arriti ta spastronte, ndërsa Daichi Kamada përfitoi mes një tollovie lojtarësh për ta shtyrë topin në rrjetë.
Dominimi i ekipit aziatik vazhdoi pa ndërprerje edhe më tej. Portieri Aymen Dahmen shmangu një gol të dytë të sigurt për tunizianët, duke ndalur mbi vijë një tentativë të Ayase Uedas, ndërsa Tunizia në sulm ishte pothuajse e padukshme dhe rrallëherë vuri në vështirësi kundërshtarin.
Goli i dytë i Japonisë u shënua në minutën e 31-të, kur Ueda goditi saktë nga skaji i zonës dhe e çoi topin në këndin e poshtëm të portës.
Deri në mbyllje të pjesës së parë, Japonia e pati ndeshjen nën kontroll të plotë, ndërsa tunizianët nuk gjetën zgjidhje për t’u rikthyer në lojë.
As pas pushimit tabloja nuk ndryshoi. Tunizia iu afrua golit me Hannibal Mejbri, por ekipi i drejtuar nga Herve Renard vazhdoi të dukej pa ide dhe pa energji në fushë.
Në minutën e 69-të erdhi edhe goli i tretë, kur Junya Ito shfrytëzoi një top të thjeshtë në thellësi, fitoi duelin fizik ndaj Mohamed Amine Ben Hmidan dhe e mposhti me qetësi Dahmenin.
Vetëm pak më pas, Ueda i vuri vulën suksesit me golin e tij të dytë personal, duke realizuar me kokë pas një harkimi që kaloi në mënyrë befasuese mes disa mbrojtësve tunizianë.
Me këtë dygolësh, sulmuesi u bë futbollisti i parë japonez që realizon dy herë në një ndeshje të Kupës së Botës.
Kjo fitore, e arritur në ndeshjen e 1000-të në historinë e Kupës së Botës, e çon Japoninë shumë pranë kualifikimit në fazën e 1/32-ës.
Në takimin e fundit të grupit, japonezëve do t’u mjaftonte një pikë përballë Suedisë për të siguruar avancimin. Në krahun tjetër, Tunizia thellon serinë negative, duke regjistruar vetëm një fitore në nëntë ndeshjet e fundit, krahas 2 barazimeve dhe 6 humbjeve.