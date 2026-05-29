Japonia i bashkohet misionit të NATO-s në Ukrainë për herë të parë
Sipas lajmeve të mediave lokale, Japonia tha të premten se do të dërgojë personel ushtarak në një mision të NATO-s që mbështet Ukrainën në Gjermani, për herë të parë, transmeton Anadolu.
Ministria e Mbrojtjes tha se katër anëtarë të Forcave të saj të Vetëmbrojtjes do të vendosen në selinë e NATO-s për Ndihmën dhe Trajnimin e Sigurisë për Ukrainën në Wiesbaden, Gjermaninë perëndimore, duke filluar nga e hëna e ardhshme për detyra njëvjeçare, raportoi Kyodo News.
Dislokimi përfshin dy anëtarë të Forcës Tokësore të Vetëmbrojtjes, një nga Forca Detare e Vetëmbrojtjes dhe një nga Forca Ajrore e Vetëmbrojtjes.
Sipas ministrisë, oficerët do të merren kryesisht me detyra koordinimi dhe ndërlidhjeje të lidhura me mbështetjen ushtarake dhe aktivitetet e trajnimit për Ukrainën.
Zyrtarët theksuan se personeli nuk do të angazhohet në operacione luftarake dhe nuk do të përballet me asnjë mundësi të drejtpërdrejtë përfshirjeje në luftime.
Tokio tha se dislokimi ka për qëllim të forcojë aftësitë mbrojtëse të Japonisë duke mësuar nga lufta në Ukrainë, veçanërisht format në zhvillim të luftës moderne të vërejtura gjatë konfliktit Rusi-Ukrainë.
Ministria e përshkroi gjithashtu këtë veprim si pjesë të përpjekjeve për të thelluar bashkëpunimin midis Japonisë dhe NATO-s, mes shqetësimeve në rritje se sfidat e sigurisë në Evropë dhe Indo-Paqësor po bëhen të ndërlidhura.