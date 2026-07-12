Jannik Sinner mbron fronin në Wimbledon, mposht Zverevin në një finale spektakolare
Jannik Sinner është shpallur kampion i Wimbledonit për të dytin vit radhazi, pasi mposhti në finale gjermanin Alexander Zverev në një duel të nivelit të lartë.
Tenisti italian e nisi ndeshjen me disavantazh, duke humbur setin e parë 7-6, por reagoi menjëherë duke fituar setin e dytë me të njëjtin rezultat dhe duke rikthyer baraspeshën.
Në vazhdim, Sinner dominoi lojën, duke fituar setin e tretë 6-3 dhe të katërtin 6-4, për të siguruar një tjetër trofe prestigjioz në turneun më të famshëm të tenisit.
Me këtë sukses, italiani konfirmon statusin e tij si një nga tenistët më të mirë në botë, ndërsa shton në koleksion titullin e dytë radhazi në Wimbledon.
Triumfi ndaj Zverevit i sjell Sinnerit një tjetër Grand Slam në karrierë, duke vazhduar serinë e rezultateve të shkëlqyera në skenën ndërkombëtare.