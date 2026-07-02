Janevska thirrje prindërve: Pa angazhimin tuaj, çdo nismë për përballimin e dhunës mes bashkëmoshatarëve do të jetë joefektive
Dhuna mes bashkëmoshatarëve mund të ndalet vetëm nëse të gjithë – institucionet, mësuesit dhe e gjithë komuniteti – angazhohemi me seriozitet të plotë. Por, veçanërisht i rëndësishëm është roli i prindërve. Shumë familjeve u mungon kujdesi dhe përkushtimi i nevojshëm ndaj fëmijëve të tyre. Jo të gjithave, por shumë familjeve u mungon pikërisht komponenti edukativ, i cili është baza për një rritje të shëndetshme. Këtë e theksoi ministrja e Arsimit dhe Shkencës, Vesna Janevska, në panelin edukativ për prindërit dhe kujdestarët e nxënësve me temë dhunën mes bashkëmoshatarëve, i cili u mbajt sot në Shtëpinë e Kulturës “11 Tetori” në Komunën e Gazi Babës.
“Rasti i fundit i dhunës mes bashkëmoshatarëve tregoi fëmijë me mungesë empatie dhe me vlera të shtrembëruara. Disa ushtrojnë dhunë ndaj një fëmije, ndërsa të tjerët qëndrojnë mënjanë, e filmojnë dhe argëtohen, në vend që ta ndihmojnë dhe ta mbrojnë. Kjo dhunë është alarm për të gjithë shoqërinë. Ajo është pasojë e mungesës së lidhjes edukative mes prindërve dhe fëmijëve,” tha Janevska, duke shtuar se pa angazhimin e prindërve çdo nismë për luftimin e dhunës mes bashkëmoshatarëve mbetet joefektive.
Ministrja theksoi se pikërisht për këtë arsye, në nivel kombëtar janë iniciuar takime të drejtpërdrejta me prindërit e fëmijëve dhe me mësuesit, si ky i sotmi. Qëllimi është që problemet të trajtohen hapur, të dëgjohen sfidat me të cilat përballen familjet dhe shkollat, si dhe të shkëmbehen ide dhe iniciativa për veprim të përbashkët kundër dhunës mes bashkëmoshatarëve.
Ajo paralajmëroi vendosmëri në luftimin e kësaj dukurie që të rriturit ua imponojnë fëmijëve, si dhe një reagim të rreptë institucional.
“Duhet të ketë përgjegjësi edhe për prindërit. Kam biseduar me ministrin e Punëve të Brendshme; do të pasojnë sanksione për të gjithë të përfshirët dhe për prindërit e tyre. Shkaku më i shpeshtë i dhunës mes bashkëmoshatarëve është dhuna në familje dhe neglizhimi i fëmijëve.”
Aktualisht, në procedurë parlamentare ndodhen ndryshime ligjore që parashikojnë gjoba financiare për prindërit dhe kujdestarët e fëmijëve për të cilët do të konstatohet se kanë ushtruar dhunë mes bashkëmoshatarëve në shkollë.
Ministria e Arsimit dhe Shkencës vitin e kaluar përgatiti dhe zbatoi një paketë masash për përballimin e dhunës mes bashkëmoshatarëve. Me ndryshimet ligjore, shkollat u detyruan që në programet e tyre vjetore të punës të parashikojnë aktivitete për promovimin e mirëqenies së nxënësve, mbrojtjen nga dhuna dhe abuzimi, parandalimin e diskriminimit, përmirësimin e komunikimit dhe aktivitete të ngjashme.
Gjithashtu, u hartuan udhëzues për mësuesit për trajtimin e dhunës fizike mes bashkëmoshatarëve në shkolla dhe për raportimin e dhunës kibernetike.
Shërbimet profesionale në shkolla u forcuan me angazhimin e stafit aty ku kishte mungesa, ndërsa u rikthyen edhe kujdestaritë e mësuesve gjatë pushimeve në korridoret dhe oborret e shkollave.
Takimet me prindërit do të vazhdojnë, ashtu si edhe trajnimet për bashkëpunëtorët profesionalë për njohjen e dhunës në familje përmes sjelljes së fëmijëve në shkollë dhe për parandalimin e shndërrimit të saj në dhunë mes bashkëmoshatarëve. Deri më tani janë realizuar trajnime për bashkëpunëtorë profesionalë nga rreth 30 komuna të Maqedonisë, në bashkëpunim me Odën e Psikologëve, Ministrinë e Punëve të Brendshme dhe Ministrinë e Politikës Sociale.