Janevska: Rreth 1800 nxënës nga Trubareva pa pengesë ndjekin mësimin onlajn
Pa probleme po zhvillohet mësimi onlajn për nxënësit e katër shkollave në komunën e Gazi Babës me qëllim që ata dhe mësuesit e tyre të mbrohen nga substanca të dëmshme pas zjarrit të madh në depon e mbeturinave në Trubarevë të shtunën.
“Me kënaqësinë time të madhe, mësimi po zhvillohet pa pengesa. Rreth 1800 nxënës nga katër shkollat në Trubarevë po ndjekin mësimin dhe deri më tani nuk kemi pasur asnjë ankesë”, deklaroi ministrja e Arsimit dhe Shkencës, Vesna Janevska, duke iu përgjigjur pyetjeve të gazetarëve pas ngjarjes “Po ndërtojmë ura të reja”, e cila u mbajt në shkollën fillore “Zhivko Brajkovski” në Komunën e Butelit.
Ministria e Arsimit dhe Shkencës (MASH) më 14 shtator informon se mësimi në shkollat fillore “Krum Toshev”, “Njegosh”, “Vera Jociç” dhe “Naum Naumovski Borçe” në komunën e Gazi Babës, nga dje 15 shtator deri të premtën më 19 shtator, do të realizohet pa