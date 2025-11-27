Janevska: Po bëjmë ndryshime të mëdha në arsim për njohuri më të mira të nxënësve tanë dhe rezultate më të mira në testimet ndërkombëtare
Rezultatet e dobëta në lidhje me të kuptuarit e leximit dhe shkrim-leximin matematikor që i tregojnë nxënësit tanë në testet ndërkombëtare si PISA dhe TIMSS janë arsyeja për ndryshimet e mëdha që i filluam para një viti e gjysmë dhe do të vazhdojnë derisa ta përmirësojmë ndjeshëm sistemin arsimor, theksoi ministrja e Arsimit dhe Shkencës Vesna Janevska, duke iu përgjigjur një pyetjeje parlamentare të deputetes së VLEN-it Imrlije Saliu-Fetai, të cilat ministria po i ndërmerr për të përmirësuar cilësinë e arsimit, gjë që reflektohet në arritjet e ulëta të nxënësve në testimet ndërkombëtare.
“PISA 2022 – 74 përqind e nxënësve 15-vjeçarë nuk arritën nivelin më të ulët të të kuptuarit të leximit. Pra, më shumë se 50 përqind nuk e arritën këtë. Në të kuptuarit e leximit, përsëri në PISA 2022 shënuam 359 pikë, duke u renditur në vendin e 71-të. Mesatarja e OECD-së është 476 pikë për vendet evropiane, e ndjekur nga Shqipëria dhe Kosova. Në të njëjtën kohë, në PISA 2018 kemi rezultate më të ulëta me 34 pikë sesa në PISA 2018. Në vitin 2022, ka rezultate më të ulëta se në PISA 2018 me 34.1 pikë, dhe më të larta se në vitin 2015. Politika do të ndërhynte këtu. Kjo do të thotë që ndërsa ne punonim sipas Kembrixhit, kishim rezultate më të mira. Dhe, ndërsa qeveria e mëparshme prezantoi koncepte të reja, tani po tregojmë rezultate më të këqija. Shpresoj që askush të mos më thotë se në një vit e gjysmë kemi bërë diçka, do ta shohim pas katër vitesh e kështu me radhë. Politikat arsimore ndikojnë në rezultatet që arrijmë në arsim. Në TIMSS 2023, në shkrim-leximin matematikor nga 58 vende, nxënësit tanë janë në vendin e 44-të, në shkencat natyrore jemi tre vende më poshtë, pra në vendin e 47-të. Ky është testimi i fundit ndërkombëtar në TIMSS”, tha ministrja, duke shpjeguar se ka dallime në suksesin e treguar nga fëmijët në varësi të faktit nëse janë në një mjedis urban, në një mjedis rural, nëse janë në një rajon apo në një tjetër, cili është statusi shoqëror i familjes, cili është arsimimi i familjes në të cilën jeton fëmija.
Janevska theksoi se janë të fokusuar në optimizimin e rrjetit shkollor dhe përmirësimin e kushteve të infrastrukturës, por edhe në futjen e mësimdhënies me një turn të vetëm dhe orarit të zgjatur të shkollës, sepse fëmijët tanë deri në moshën 15 vjeç kalojnë 900 orë më pak në shkollë krahasuar me bashkëmoshatarët e tyre në Evropë. Ajo theksoi se duke filluar nga viti i ardhshëm, do të ketë trajnim të detyrueshëm për të kuptuarit e leximit për mësimdhënësit e shkollave fillore.
“Po zbatojmë politika që janë krijuar së bashku me shumë ekspertë vendas dhe të huaj që punojnë në fushën e arsimit, por edhe me mësimdhënësit, të cilët, nga ana tjetër, motivohen me disa masa që të jenë kreativë dhe të lirë në planifikimin e mësimdhënies, me qëllim që ajo të jetë interesante për nxënësit dhe efektive. Kemi vazhduar Konceptin e vjetër për arsimin fillor, por me ndryshime që do të ndikojnë në njohuritë e nxënësve”, tha Janevska.
Ajo theksoi se një pikë e fortë e sistemit kombëtar të arsimit është arsimi profesional. Në dy vitet e fundit, rreth 17 mijë nxënës janë regjistruar në arsimin e mesëm, nga të cilët 12 mijë ose 70 përqind janë në shkolla profesionale.
“Kemi rreth 4 mijë nxënës në paralele duale në të cilat trajnimi praktik kryhet nga 700 kompani, më së shumti deri më tani. Vizitova disa nga kompanitë dhe ata janë të kënaqur me njohuritë që posedojnë fëmijët. Prandaj, do të vazhdojmë të zhvillojmë konceptin e arsimit dual së bashku me komunitetin e biznesit dhe me disa partnerë tanë, përfshirë ambasadat e Zvicrës, Gjermanisë, Austrisë dhe Suedisë”, tha Janevska, duke kujtuar se deri më tani në vend janë themeluar shtatë qendra rajonale për arsim dhe trajnim profesional, ndërsa e teta do të themelohet vitin e ardhshëm kalendarik.