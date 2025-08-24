Janevska: Për një vit janë ndërtuar 7 shkolla të reja, janë rikonstruktuar 20 shkolla të tjera dhe po ndërtohen 4 salla sportive
Ministrja e Arsimit dhe Shkencës, Vesna Janevska, në kuadër të panairit të sotëm për raport nën moton “4 vjet punë për ju”, në panelin “600 milionë euro për zhvillim dhe përparim lokal”, theksoi se Qeveria e VMRO-DPMNE-së, së bashku me Ministrinë e Arsimit, kanë hedhur themelet për ndërtimin e një sistemi të fortë kombëtar. Janevska theksoi se vetëm për një vit u zbatuan projekte me vlerë 67 milionë euro.
“Vetëm për një vit nga marrja e mandatit të kësaj Qeverie, kemi nisur dhe po zbatojmë projekte me vlerë 67 milionë euro. Pra, në vitin e parë, vetëm me mjete nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës, kemi mbuluar projekte me vlerë 32 milionë euro”, thotë ministrja Janevska. Janevska shtoi se janë ndërtuar 7 shkolla të reja, janë rindërtuar 20 shkolla të tjera dhe po ndërtohen 4 salla sportive.
“Ndërtuam 7 objekte, de fakto 7 shkolla të reja, por brenda shkollave ekzistuese. Në të njëjtën periudhë, rindërtuam 20 shkolla të tjera dhe filluam dhe po ndërtojmë 4 salla sportive në Aerodrom, Kisella Vodë, Strugë dhe Likovë. Një tjetër provë se kjo Qeveri nuk bën dallim në raport me qeverisjen lokale, por kujdeset vetëm për qytetarët”, theksoi ministrja Janevska.