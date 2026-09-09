Janevska: Për fat të keq, rezultatet e PISA 2025 janë shumë të dobët, kishim më të mira në vitin 2001
Për fat të keq, rezultatet e PISA-s janë sërish të dobët, por dëshiroj të potencoj se këto janë rezultate nga reformat që janë bërë më parë. Ne erdhëm në pushtet në vitin 2024, vetëm gjashtë muaj më pas në vitin 2025 janë bërë këto testime, deklaroi sot ministrja e Arsimit dhe Shkencës, Vesna Janevska pasi që Organizata për bashkëpunim ekonomik dhe zhvillim (OECD) dje i kumtoi rezultatet nga vlerësimi ndërkombëtar PISA 2025 i nxënësve nga 15 vjeçarë. Siç tha, rezultatet e reformës që po bëhet për momentin në sistemin arsimor të vendit do të jenë të dukshme për rreth dhjetë vite.
Sipas rezultateve nga testimi PISA 2025, e cila i matë shkathtësitë për zgjidhje të problemeve dhe zbatimin e njohurive në situata reale, nxënësit e Maqedonisë së Veriut arritën rezultate më të ulëta nga mesatarja e vendeve nga OECD në të gjitha tre fushat kryesore – matematikë, lexim dhe shkencë, si dhe në pjesën e zgjidhjes së problemeve kompjuterike.
Nxënësit 15-vjeçarë të vendit tonë kanë rezultate më të ulëta në matematikë në krahasim me vitin 2022, përderisa arritjet në lexim dhe shkencë mbeten në nivel përafërsisht të njëjte. Janevska tregoi se rezultate më të mira nga këto nxënësit tanë kishin në vitin 2001. Sipas rezultateve nga PISA 2025, është vërejtur rënie e performansave në lexim dhe matematikë në nivel global, që i referohet edhe inteligjencës artificiale. Në pyetjen e gazetarëve se si mund sistemi të përballet me një fenomen të këtillë i cili ndikon në fokusim, koncentrim dhe mënyrën në të cilën mësohet, ministrja u përgjigj se ekzistojnë teza të cialt teknologjia ka ndikim të konsiderueshëm në rezultatet e këtilla globalisht.
Lidhur me përdorimin e celularëve në mësim, ministrja tha se “në numër të madh shkollash në Maqedoni celularët nuk përdoren gjatë tërë ditës”. Sipas rezultateve nga testimi ndërkombëtar PISA 2025, në testin e matematikës vetëm 32 për qind e nxënësve arritën së paku nivel bazik të njohjes. Mesatarja e OECD-së është 65 për qind. Tek shkenca, rreth 36 për qind e nxënësve në vend i kanë përvetësuar konceptet themelore. Në raport ceket se në këtë fushë asnjë nxënës nuk është ngritur në nivelet më të larta – 5 apo 6. Rreth 26 për qind e nxënësve në Maqedoni të Veriut, ndërkaq arritën nivelin 2 apo më lartë në lexim, por asnjëri nga nxënësit e testuar nuk i arritën nivelet më të larta.