Janevska opozitës: Nuk do ta tërheqim Ligjin për arsim të lartë
Nuk do ta tërheqim Ligjin për Arsimin e Lartë, deklaroi sot ministrja e Arsimit dhe Shkencës, Vesna Janevska me kërkesë të deputetëve të opozitës në një seancë plenare, duke deklaruar se debatet publike mbi ligjin ende po zhvillohen dhe se kjo po bëhet në të gjitha universitetet. Teksti i projektligjit është në ENER ku të gjitha palët e interesuara mund të lënë komente.
“Nuk do ta tërheq ligjin. Do t’ju shpjegoj se është në të mirë të të gjithëve”, tha Janevska në përgjigje të një pyetjeje nga deputetja e LSDM-së Bisera Kostadinovska Stojçevska në seancën për çështjet e opozitës, e cila paraqiti një sërë komentesh mbi ligjin dhe, ndër të tjera, kërkoi që ai të tërhiqet.
Ministrja tha se është në dijeni se Ligji për Arsimin e Lartë ka shkaktuar reagime të caktuara që nuk mund të themi se janë të përgjithësuara dhe se ato vijnë nga shumica e palëve të interesuara, përkatësisht studentët dhe stafi mësimor dhe kërkimor universitar.
Në përpunimin e ligjit kanë marrë pjesë mbi gjashtëdhjetë profesorët dhe se do të mbahen një sërë debatesh për ligjin.