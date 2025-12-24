Janevska: Nuk do të ketë pushim të parakohshëm dimëror për shkak të ajrit të ndotur

Janevska: Nuk do të ketë pushim të parakohshëm dimëror për shkak të ajrit të ndotur

Nxënësit do të vijojnë mësimin deri në fund të muajit dhe pastaj shkojnë në pushim dimëror. Nuk do të ketë më herët pushim për shkak të ndotjes së ajrit, kështu deklaroi ministrja e Arsimit dhe Shkencës, Vesna Janevska.

Ajo tha se në këtë moment nuk kanë informacione se shëndeti i tyre është rrezikuar dhe se nuk është problem nëse për shkaqe shëndetësore mungojnë një-dy ditë nga mësimi. Por, shtoi, duhet të mënjanohet dukuria negative nga e kaluara kur për shkaqe të ndryshme janë shkurtuar ditët e shkollës.

“Më vjen keq që duhet të bëj krahasim të përafërt, por në disa vende evropiane, fëmijët, edhe kur kanë grip, si në kopshte ashtu edhe në shkollë, shkojnë në mësim për sa kohë që shëndeti i tyre nuk është i rrezikuar. E them këtë për shkak të komenteve se fëmijët tanë mësojnë shumë dhe janë të ngarkuar. Jo, nuk janë. Nëse shëndeti i tyre është në rrezik, sigurisht, mjekët dhe prindërit do të vendosin për këtë, por nëse nuk është asgjë serioze, mendoj se edhe nëse mungojnë për një ose dy ditë, nuk është problem. Dhe do të ishte problem, siç ndodhi në të kaluarën, të shkurtohen ditët e mësimit, që nxënësit të mungojnë sepse prindërit e tyre i çojnë në pushime më të lira, për t’u përgatitur për provim me shkrim, etj. Do të duhet të fillojmë ngadalë të eliminojmë këto fenomene negative. Por gjithmonë do të vendosim në favor të shëndetit të tyre. Në këtë moment, nuk kemi informacione se shëndeti i tyre është i rrezikuar”, tha Janevska.

MARKETING

Të ngjajshme

12 shtete evropiane, Kanadaja dhe Japonia dënojnë miratimin izraelit të vendbanimeve të reja kolone në Bregun Perëndimor

12 shtete evropiane, Kanadaja dhe Japonia dënojnë miratimin izraelit të vendbanimeve të reja kolone në Bregun Perëndimor

Çfarë mesazhi dhanë votuesit shqiptarë më 19 tetor? Përgjigjet Ahmeti

Çfarë mesazhi dhanë votuesit shqiptarë më 19 tetor? Përgjigjet Ahmeti

Ali Ahmeti tregon se cilat janë vijat e kuqe të BDI-së për të bashkëpunuar me VMRO-DPMNE-në

Ali Ahmeti tregon se cilat janë vijat e kuqe të BDI-së për të bashkëpunuar me VMRO-DPMNE-në

Ahmeti: Nuk e shohim VLEN-in si konkurrent, parti me e etabluar dhe organizuar se BDI nuk ka!

Ahmeti: Nuk e shohim VLEN-in si konkurrent, parti me e etabluar dhe organizuar se BDI nuk ka!

Ali Ahmeti: BDI kurrë nuk ka qenë më e fortë se sot!

Ali Ahmeti: BDI kurrë nuk ka qenë më e fortë se sot!

Ali Ahmeti: Shumë pak VMRO dhe LSDM kanë punuar me maqedonasit për t’ua sqaruar Marrëveshjen e Ohrit

Ali Ahmeti: Shumë pak VMRO dhe LSDM kanë punuar me maqedonasit për t’ua sqaruar Marrëveshjen e Ohrit