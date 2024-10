Janevska: Nëse Qeveria vazhdon të funksionojë kështu, pres që numri i shpërnguljeve të ulet

Ministria do të bëjë gjithçka për të mbajtur studentët. Japim bursa, kujdesemi për standardin studentor. Në njëqind ditët e para, jemi në rrugën e duhur. Nëse Qeveria vazhdon të funksionojë kështu, pres që edhe numri i shpërnguljeve të ulet. Kështu deklaroi sonte në televizionin “Sitel” ministrja e Arsimit dhe Shkencës Vesna Janevska.

“Kam pasur një takim me menaxhmentin e universiteteve për të përmirësuar cilësinë e arsimit. Të gjithë jemi dakord që ligji për arsimin e lartë të ndryshohet, të forcohen kriteret. Nisim nga propozimet e komunitetit akademik, më pas do të ndërhynte Ministria. Na duhen punime me impakt faktor, duhen projekte me Bashkimin Evropian, me qendra kërkimore, rrjetëzim në rrjetet evropiane të universiteteve, besoj se do t’i arrijmë të gjitha me kohë. Por do të na duhen edhe ndryshime në programet tona të studimit për t’i bërë ato më tërheqëse për studentët. Për t’i përgatitur për tregun e punës”, nënvizoi ministrja.

Ajo paralajmëroi një analizë serioze për nevojat e tregut të punës. Njëkohësisht, sqaroi se kuotat e regjistrimit do të përcaktohen sipas nevojave të tregut të punës, do të jepen bursa për profesionet deficitare me detyrim të duhur që një pjesë të caktuar të jetës së tyre të punës ta investojnë në vendin e tyre.

Ministrja tha se një numër i caktuar i asistentëve arsimorë kanë hyrë në shkolla, janë duke punuar.

“Kam dëgjuar nga disa prindër që mungojnë diku, do të shpallim një konkurs shtesë për një numër të caktuar, për të shtuar sa të lejojë buxheti. Për vitin e ardhshëm do të përcaktojmë përqindje më të madhe të mjeteve”, tha Janevska.

Në lidhje me protestën e paralajmëruar të asistentëve arsimorë, të cilët prej muajsh nuk kanë marrë kompensim në para, ajo tha se marrin rregullisht, por se ajo nuk ka faj për atë që ka ndodhur para kësaj qeverie, ka pasur detyrime të papaguara të trashëguara.

“Asistentët nuk duhet të shqetësohen fare, ata rregullisht do ta marrin atë që u takon”, nënvizoi Janevska.

Ajo ka theksuar se është vërtet shumë e kënaqur me mënyrën se si komunikojnë me SASHK-un.

“Unë i kuptoj pikëpamjet e tyre, madje edhe kërcënimet e buta se do të ketë protesta ose mundësisht greva, kjo është puna e tyre, ashtu siç është detyra jonë të kujdesemi për buxhetin si qeveri e vendit dhe të bëjmë atë që është e mundur me këtë buxhet”, theksoi Janevska.

Njëkohësisht, shtoi se kanë pasur disa takime me përfaqësues të SASHK-ut, kryeministrin, ministren e Financave, ministrin e Ekonomisë, këshilltarin për partnerë social.

“Diskutuam disa mundësi, se si t’i bëjmë mësimdhënësit të kënaqur. Mendoj se do ta gjejmë veten në një të ardhme të afërt në një program zhvillimi shumëvjeçar, do të thosha, ku ne si qeveri do të angazhoheshim për një rritje të vazhdueshme të pagave të mësimdhënësve deri në një masë të caktuar të pagës bruto neto, pra, atë që e kërkojnë për pagën bazë apo mesatare. Gjithsesi, sido që të dakordohemi, metodologjia do të përpunohet. Por, na duhet ende pak kohë për të rënë dakord dhe për të parë se çfarë do të ndodhë edhe këtë muaj me buxhetin. Pres që në një të ardhme të afërt të kemi disa rezultate pozitive, tha ministrja.

Janevska po ashtu theksoi se Komisioni Nacional i Teksteve ka shumë punë për të bërë.

“Drejtori i ri i Shërbimit Pedagogjik më njoftoi se kanë nëntëqind artikuj të mbetur, janë ekipe autorësh, recensione etj. Byroja e Zhvillimit të Arsimit tashmë është duke punuar për programet e reja arsimore të klasës së shtatë dhe të tetë. Ata ishin në një debat publik, tani po i analizojnë vërejtjet. Ne kemi rënë dakord që të kemi një takim gjatë javës në vijim, nuk ndërhyjmë në ekspertizë, por të shkëmbejmë informacione dhe të vazhdojmë me reformat e planeve dhe programeve arsimore, të zbatojmë mësimin me një ndërrim dhe nëse është e mundur mësim tërëditor edhe në paralelet e larta, bëjmë analiza dhe plane për zgjerimin e paraleleve, ndërtimin e shkollave”, theksoi Janevska.

Ajo shprehu shpresën se komunat do ta shfrytëzojnë thirrjen për investime kapitale për të investuar në infrastrukturën arsimore.

MARKETING