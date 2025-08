Janevska: Ligji për shkollat fetare është kushtetues dhe nuk shkel laicitetin e shtetit

Ne punuam me shumë kujdes në ligjin për shkollat fetare, domethënë ligjin për kalimin e nxënësve nga shkollat fetare, tha Ministrja e Arsimit dhe Shkencës Vesna Janevska në lidhje me ligjin, të miratuar në Kuvend më 29 korrik, i cili u lejon nxënësve nga këto shkolla të japin provimin e maturës shtetërore dhe të regjistrohen në universitete, njësoj si nxënësit nga llojet e tjera të arsimit nga shkolla e mesme, profesionale dhe artistike.

Duke iu përgjigjur në pyetjen e gazetarëve sot në një konferencë për shtyp kushtuar rezultateve të maturës shtetërore, Janevska tregoi se ata konsultuan shumë literaturë dhe ligje nga vendet fqinjë, Bullgaria, Serbia, Shqipëria, Kroacia, Sllovenia, si dhe nga Gjermania dhe Anglia dhe vendet e BE-së.

“Kemi parë që këto vende e zgjidhin arsimin fetar në një mënyrë shumë të ngjashme midis tyre. Ne jemi përpjekur ta bëjmë kushtetues dhe, nëse e lexoni me kujdes ligjin, nuk ka ndërhyrje të shtetit në arsimin fetar, domethënë, ky ligj nuk shkel laicitetin e shtetit. Megjithatë, për atë arsim, për të siguruar kalimin e nxënësve më tej në institucionet e arsimit të lartë, shteti po jep një propozim se si mund të bëhet. Nëse shkollat fetare duan, ato do ta respektojnë ligjin dhe nxënësit do të mund të marrin maturën shtetërore, gjë që do t’u lejonte atyre të vazhdonin në fakultete të tjera përveç atyre teologjike”, tha Janevska.

Ajo shtoi se nëse shkollat nuk zgjedhin të veprojnë sipas këtij ligji, “ato janë plotësisht të ndara, ato do të kenë vetëm arsim fetar”.

