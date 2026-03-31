Janevska: Kemi bërë mjaftë ndryshime në Ligjin për Arsim të Lartë, janë vendosur në ENER
Kemi bërë mjaftë ndryshime në Ligjin për Arsim të Lartë, për çka konsideruam se janë propozuar në mënyrë korrekte dhe se do ta përmirësojnë tekstin e ligjit, deklaroi sot ministrja e Arsimit dhe Shkencës, Vesna Janevska, duke iu përgjigjur pyetjes së gazetarëve.
Me këtë rast, Ministrja theksoi se Ligji për Arsim të Lartë dhe Ligji për Shkencë janë vendosur dje në ENER, ndërsa Ligji për cilësi do të vendoset gjatë ditës.
“Për shembull, pranuam uljen e numrit të punimeve për ciklet e dyta dhe të treta të studimeve. Ulëm një anëtar nga Qeveria, edhe pse nuk nevojitej, edhe pse nuk pajtohemi që kjo shkel autonominë e Këshillit të Universitetit. Përveç kësaj, bëmë edhe shumë ndryshime të tjera në aspektin e kritereve, për shembull, pranuam për shkencat shoqërore dhe humane, siç kërkuan mësuesit, që baza e të dhënave ‘Scopus’ të jetë relevante, nuk e përjashtuam ‘Web of science’, por ata insistuan të jetë ‘Scopus’. Do të jetë ‘Scopus’. Përveç kësaj, Këshilli Kombëtar për Arsimin e Lartë do të përpunojë një bazë tjetër të revistave që do të vlerësohet edhe gjatë zgjedhjeve. Pra, gjithçka që e konsideruam të drejtë dhe jo dashakeqe është pranuar dhe në këtë moment mësuesit kanë mundësinë ta shohin. Bëmë të njëjtën gjë edhe në Ligjin për shkencën dhe mendoj se sot do të jetë, ndoshta pak më vonë pas një ore edhe Ligji për cilësinë në arsimin e lartë. Të gjithë palët e interesuara do të jenë në gjendje ta shqyrtojnë përsëri ligjin”, u përgjigj ministrja, e cila ishte në inspektim të punimeve të ndërtimit të një palestre të re sportive në komunën Kisella Vodë.
Nëse ka ndonjë vërejtje drastike, që do ta pranonim, siç tha Janevska, këtë edhe do ta bëjnë, e pastaj Ligji do të shkojë në procedurë qeveritare.
Janevska foli edhe për regjistrimin e nxënësve në shkollat e mesme ku sot është hapur konkursi për regjistrim. Ministrja tha se edhe këtë vit, stimulojnë shkollimin profesional, me qëllim që të mbushen zbrazëtirat në tregun e punës.
“Këtë vit kemi rreth 25,000 nxënës, që duhet të hyjnë në shkollimin e mesëm. Nga këto, është paraparë që rreth 17,000 të jenë në shkollat e mesme profesionale, shkollimi dual gjithashtu do të jetë në fokus. Deri tani kemi nënshkruar marrëveshje me mbi 800 kompani dhe vazhdojmë ta stimulojmë shkollimin e mesëm profesional, që t’i mbushim zbrazëtirat e tregut të punës, ose atë për të cilën kanë nevojë kompanitë që të përmirësohet prodhimi”, tha Jenavksa.