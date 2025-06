Janevska: Ekipi i Ministrisë së Arsimit nesër do ta vizitojë shkollën në Norovë

Ministria e Arsimit nuk ka një vendim konkret se cila do të jetë zgjidhja për rastin e Norovës. Ministrja Vesna Janevska përsëriti se objekti ri shkollor është ndërtuar në mënyrë ilegale duke shtuar se do të shqyrtoj mundësinë për të rikonstruar objektin ekzistues ku tashmë ndjekin mësimin mbi 120 nxënës.

Janevska tha se të martën një ekip i dikasterit të saj do të vizitoj këtë fshat për të parë nga afër gjendjen e objektit ekzistues dhe nëse i njëjti mund të rikonstroohet. Janevska tha se tashmë ka nisur komunikimin me shkrim me drejtuesit të Komunës së Krushevës por deri në këto momente nuk ka marrë një përgjigje kthyese.

“Objekti i ri shkollor është ndërtim pa leje. Nuk e dimë nëse është ndërtuar sipas standardeve, nuk e dimë çfarë materiale janë përdorur dhe ky do të jetë një problem serioz. Ajo që mund të bëjë Ministria e Arsimit është të kryejë këtë inspektim të shkollës së vjetër dhe të marrë të gjitha masat për një infrastrukturë të bukur në të cilën do të mësonin nxënësit e ardhshëm, brezat e ardhshëm, domethënë, nëse është i nevojshëm rindërtimi i asaj shkolle, ajo do të bëhet”, deklaroi Vesna Janevska, ministre e Arsimit.

MARKETING