Janevska do të ketë edhe një takim për ligjin për arsim të lartë

Janevska do të ketë edhe një takim për ligjin për arsim të lartë

Ministrja e Arsimit dhe Shkencës, Vesna Janevska, njoftoi se do të zhvillojë edhe një takim të fundit me grupet e interesit lidhur me Ligjin për Arsimin e Lartë. Ajo theksoi se, megjithëse drafti i ligjit është përmbyllur, është e rëndësishme të dëgjohen të gjitha palët që kanë kërkuar takim përpara se të vazhdohet me procedurat e mëtejshme.

Sipas saj, ende ka kohë para se ligji të hyjë në procedurë parlamentare. Pas përfundimit të konsultimeve, ligji do të kalojë në procedurë qeveritare, ku fillimisht do të rishikohet nga sektori i legjislacionit për të siguruar përputhshmërinë me ligjet ekzistuese dhe korrektësinë juridike.

Më pas, drafti do të shqyrtohet në mbledhje të qeverisë, ku ministrat do të japin mendimet e tyre. Pas kësaj faze, ligji do të procedohet për miratim në Kuvend.

Të ngjajshme

Hamza zbulon ofertën e Kurtit për PDK-në: Qëndroni në sallë, merreni kryetarin e Kuvendit

Hamza zbulon ofertën e Kurtit për PDK-në: Qëndroni në sallë, merreni kryetarin e Kuvendit

Magyar: Hungaria do të ekzekutojë urdhër-arrestin ndërkombëtar për Netanyahun

Magyar: Hungaria do të ekzekutojë urdhër-arrestin ndërkombëtar për Netanyahun

Fakulteti Filozofik i Universitetit të Tetovës nderoi jetën dhe veprën e Prof. Dr. Ramiz Abdylit

Fakulteti Filozofik i Universitetit të Tetovës nderoi jetën dhe veprën e Prof. Dr. Ramiz Abdylit

Izraeli dhe Libani sërish në tryezën e negociatave, caktohet data për raundin e dytë të bisedimeve në Uashington

Izraeli dhe Libani sërish në tryezën e negociatave, caktohet data për raundin e dytë të bisedimeve në Uashington

Trump: Marrëveshja me Iranin do të nënshkruhet “sot” në Islamabad

Trump: Marrëveshja me Iranin do të nënshkruhet “sot” në Islamabad

Haxhiu autorizon dërgimin e FSK-së në operacion ndërkombëtar paqeruajtës në Gaza

Haxhiu autorizon dërgimin e FSK-së në operacion ndërkombëtar paqeruajtës në Gaza