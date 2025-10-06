Janevska: Arsimin formal nga distanca e ndjekin 30 nxënës fillorist të cilët janë në trajtim spitalor ose trajtim në shtëpi
Tridhjetë nxënës të cilët janë nën trajtim spitalor ose në shtëpi për më shumë se tre javë, nga 1 shtatori në mënyrë aktive ndjekin mësimin në distancë. Një pjesë e tyre janë të përfshirë online në orë bashkë me shokët e klasës, ndërsa me disa prej tyre, mësimdhënësit zhvillojnë mësim individual duke përdorur mjetet që zakonisht përdoren për mësimdhënie në distancë, si platformat EDUINO dhe nastava.mk.
Këtë e tha ministrja e Arsimit Vesna Janevska, e cila njoftoi se që nga fillimi i vitit të ri shkollor, MASh në bashkëpunim me Ministrinë e Shëndetësisë dhe OPV-në SANO – Shoqata për mbështetjen e fëmijëve të sëmurë me kancer, futën arsimin formal në institucionet shëndetësore dhe në kushte shtëpiake, gjegjësisht çdo nxënës që është i hospitalizuar ose është në shërim në kushte shtëpiake për më shumë se tre javë, mund në distancë të ndjekë mësimdhënies në klasën e vet ose mësimdhënësi me atë të organizojë mësimdhënie individuale.
“Asnjë nxënës nuk duhet dhe nuk mund të privohet nga arsimimi i tij vetëm sepse po merr trajtim mjeksorë. Gjendja shëndetësore nuk do të thotë izolim, ndërprerje të arsimit apo harresë, por përkundrazi, sëmundja është sfidë dhe shoqëria është e detyruar t’u japë atyre mbështetje dhe shpresë. Duke investuar në njohuritë e tyre, investojmë në një të ardhme më të drejtë, më empatikë dhe më të fortë”.
“Ministria e Arsimit dhe Shkencës shpreh falënderim ndaj mësimdhënësve që janë përfshirë në realizimin e mësimdhënies për këta nxënës, për përkushtimin dhe sakrificën e tyre, si dhe falënderim ndaj prindërve/kujdestarëve të nxënësve për mbështetjen dhe pjesëmarrjen aktive në zbatimin e suksesshëm të këtij procesi”, njoftojnë nga MASH.