Janë rritur çmimet e shitjes së prodhuesve të produkteve industriale
Çmimet e shitjes së prodhuesve të produkteve industriale në prill 2026 u rritën me 0,6 për qind krahasuar me muajin paraprak dhe 5,1 për qind krahasuar me të njëjtin muaj të vitit të kaluar, njoftoi Enti Shtetëror i Statistikës.
Çmimet e shitjes së prodhuesve industrialë në tregjet vendore dhe të jashtme në prill 2026, krahasuar me muajin e kaluar, u rritën në sektorin e Industrisë përpunuese me 0,7% dhe në sektorin e Furnizimit me energji elektrike, gaz, avull dhe ajër të kondicionuar me 0,8%, ndërsa u ulën në sektorin e Minierave dhe gurores me 2,5%. Në sektorin e Furnizimit me ujë, largimit të ujërave të zeza, menaxhimit të mbeturinave dhe aktiviteteve të sanimit të ambientit, ato mbetën të pandryshuara.
Në prill 2026, krahasuar me të njëjtin muaj të vitit të kaluar, çmimet e shitjes së prodhuesve të produkteve industriale u rritën në total në sektorin e Minierave dhe guroreve me 14,9%, në sektorin e Prodhimit me 4,4%, në sektorin e furnizimit me energji elektrike, gaz, avull dhe ajër të kondicionuar me 10,5% dhe në sektorin e Furnizimit me ujë, largimit të ujërave të zeza, menaxhimit të mbeturinave dhe aktiviteteve të përmirësimit të mjedisit me 6,4%.