Janë privuar nga liria tre shoferë të dehur në Maqedoni, shkaktuan dhe aksidente rrugore
Më 01.01.2026, në orën 04:55, nëpunës policorë nga SPB Veles e privuan nga liria Z.J. (29) nga Velesi. Në rr. “Dimitar Vllahov” në Veles, ai me një automjet udhëtarësh “Seat” me targa regjistrimi të Velesit, të cilin e drejtonte, është përplasur në një kandelabër metalike. Gjatë ndërmarrjes së masave në lidhje me aksidentin, u konstatua se drejtonte mjetin nën ndikimin e alkoolit, përkatësisht se kishte 1.66 promilë alkool në gjak.
Më 01.01.2026, në orën 00:54, në Tetovë, nëpunës policorë nga SPB Tetovë e privuan nga liria A.Z. (19) nga f. Poroj, rrethina e Tetovës. Më herët, në rr. “Ivo Ribar Llolla” në Tetovë, ai me një automjet udhëtarësh “Volksvagen Golf” me targa regjistrimi të Tetovës, ishte përplasur në një bordurë, ndërsa pas ndërmarrjes së masave, u konstatua se ishte nën ndikimin e alkoolit, përkatësisht se kishte 1.68 promill alkool në gjak. Më pas, në Spitalin Klinik të Tetovës, ai sulmoi fizikisht nëpunës policorë që po kryenin veprime zyrtare.
Më 01.01.2026, në orën 01:50, në Koçan, nëpunës policorë nga NJPB Koçan e privuan nga liria D.Gj. (69) nga Koçani për shkak se drejtonte automjet udhëtarësh ,”Ford” me targa regjistrimi të Shtipit në një rrethrrotullim në drejtim të kundërt dhe vazhdoi të lëvizte në drejtim të kundërt përgjatë rr. “Dimitar Vllahov” në Koçan.
Pas dokumentimit të plotë të rasteve, ndaj tyre do të ngrihen kallëzime sipas nenit 297-a të Kodit Penal – “Drejtim i pakujdesshëm i mjetit motorik”.