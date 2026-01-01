Janë privuar nga liria tre shoferë të dehur në Maqedoni, shkaktuan dhe aksidente rrugore

Janë privuar nga liria tre shoferë të dehur në Maqedoni, shkaktuan dhe aksidente rrugore

Më 01.01.2026, në orën 04:55, nëpunës policorë nga SPB Veles e privuan nga liria Z.J. (29) nga Velesi. Në rr. “Dimitar Vllahov” në Veles, ai me një automjet udhëtarësh “Seat” me targa regjistrimi të Velesit, të cilin e drejtonte, është përplasur në një kandelabër metalike. Gjatë ndërmarrjes së masave në lidhje me aksidentin, u konstatua se drejtonte mjetin nën ndikimin e alkoolit, përkatësisht se kishte 1.66 promilë alkool në gjak.

Më 01.01.2026, në orën 00:54, në Tetovë, nëpunës policorë nga SPB Tetovë e privuan nga liria A.Z. (19) nga f. Poroj, rrethina e Tetovës. Më herët, në rr. “Ivo Ribar Llolla” në Tetovë, ai me një automjet udhëtarësh “Volksvagen Golf” me targa regjistrimi të Tetovës, ishte përplasur në një bordurë, ndërsa pas ndërmarrjes së masave, u konstatua se ishte nën ndikimin e alkoolit, përkatësisht se kishte 1.68 promill alkool në gjak. Më pas, në Spitalin Klinik të Tetovës, ai sulmoi fizikisht nëpunës policorë që po kryenin veprime zyrtare.

Më 01.01.2026, në orën 01:50, në Koçan, nëpunës policorë nga NJPB Koçan e privuan nga liria D.Gj. (69) nga Koçani për shkak se drejtonte automjet udhëtarësh ,”Ford” me targa regjistrimi të Shtipit në një rrethrrotullim në drejtim të kundërt dhe vazhdoi të lëvizte në drejtim të kundërt përgjatë rr. “Dimitar Vllahov” në Koçan.

Pas dokumentimit të plotë të rasteve, ndaj tyre do të ngrihen kallëzime sipas nenit 297-a të Kodit Penal – “Drejtim i pakujdesshëm i mjetit motorik”.

MARKETING

Të ngjajshme

Shëndetësia e RMV-së po shqyrton mundësitë për t’i ofruar mbështetje Zvicrës në trajtimin e të lënduarve në zjarr

Shëndetësia e RMV-së po shqyrton mundësitë për t’i ofruar mbështetje Zvicrës në trajtimin e të lënduarve në zjarr

Rusia i dorëzon SHBA-së prova për “sulmin” e Ukrainës ndaj rezidencës së Putinit

Rusia i dorëzon SHBA-së prova për “sulmin” e Ukrainës ndaj rezidencës së Putinit

MPJ: Nuk ka informacione për të vdekur apo të lënduar shtetas të Maqedonisë në zjarrin në Crans-Montana

MPJ: Nuk ka informacione për të vdekur apo të lënduar shtetas të Maqedonisë në zjarrin në Crans-Montana

Shqipëria merr komandën e batalionit shumëkombësh të Rezervës Operacionale të KFOR-it për vitin 2026

Shqipëria merr komandën e batalionit shumëkombësh të Rezervës Operacionale të KFOR-it për vitin 2026

Turqia zotohet të bllokojë aktivitetet terroriste dhe veprimet e njëanshme në rajon

Turqia zotohet të bllokojë aktivitetet terroriste dhe veprimet e njëanshme në rajon

Policia zvicerane njofton se rreth 40 persona kanë vdekur dhe 115 janë lënduar në zjarrin në Crans-Montana

Policia zvicerane njofton se rreth 40 persona kanë vdekur dhe 115 janë lënduar në zjarrin në Crans-Montana