Janë parashtruar 16 ankesa për votimin në rrethin e dytë të zgjedhjeve lokale, afati përfundon në 16:30
Deri më sot paradite në Komisionin shtetëror zgjedhor (KSHZ) janë parashtruar 16 ankesa për procedurën për grumbullim dhe konstatim të rezultateve nga rrethi i dytë i zgjedhjeve lokale, që u mbajt të dielën më 2 nëntor.
Afati për parashtrim të ankesave përfundon sot në orën 16:30 përkatësisht 48 orë pas shpalljes së rezultateve fillestare të zgjedhjeve.
Ankesat u paraqitën nga Haqim Ramadani, i mbështetur nga VLEN-i, në lidhje me procedurën për përmbledhjen dhe përcaktimin e rezultateve në qendrat e votimit 2034, 2033, 2032, 2035, 2034, 2033, 2032, 2035 në Bërvenicë. Në këtë komunë, në raundin e dytë të zgjedhjeve, Jovica Ilievski, i mbështetur nga VMRO-DPMNE dhe koalicioni, fitoi me 4.374 vota, ndërsa Ramadani fitoi 4.224 vota.
Koalicioni “Maqedonia Juaj” paraqiti dhjetë ankesa në lidhje me qendrat e votimit 2956, 2971/1, 2973, 2959/1, 2955, 2956/1, 2959, 2961/1, 2961, 2971 në Shuto Orizare.
Unioni i Romëve ka paraqitur ankesa edhe për Shuto Orizaren, për qendrat e votimit 2966, 2962 dhe 2961.
Në këtë komunë, në raundin e dytë të zgjedhjeve, Kurto Dudush nga Unioni i Romëve fitoi me 3.894 vota, ndërsa Erxhan Demir i mbështetur nga Koalicioni i udhëhequr nga VMRO-DPMNE fitoi 3,406 vota.
Koalicioni “Përvojë për Sukses”, i cili mbështeti Stevço Jakimovskin për votimin në Karposh, paraqiti ankesa në lidhje me përmbledhjen dhe përcaktimin e rezultateve për qendrat e votimit 2631 dhe 2613.