Janë finalizuar koordinmet për realizimin e projektit të Transportit të shpejtë me autobus (BRT)
Kryetari i Qytetit të Shkupit, Orce Gjorgievski, sot zhvilloi një takim pune me ekipin e Bankës Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim (BERZH) në Maqedoni, të udhëhequr nga drejtori Fatih Turkmenoglu, në të cilin u bë koordinimi përfundimtar për hapat e ardhshëm në zbatimin dhe optimizimin e projektit të transportit të shpejtë me autobus (BRT). Me finalizimin e këtyre koordinimeve, projekti Transportit i shpejtë me autobus hyn në fazën e zbatimit, duke përfaqësuar një hap të rëndësishëm drejt transportit publik më efikas, të qëndrueshëm dhe me cilësi më të lartë për Shkupin.
Siç njoftoi Qyteti i Shkupit, në takim është konfirmuar vendosmëria e përbashkët për zbatimin me sukses të projektit, i cili përfaqëson një nga investimet më të rëndësishme në modernizimin e transportit publik në Shkup. Pas marrjes së mandatit, përmes koordinimit intensiv me Qeverinë e Republikës së Maqedonisë, Ministrinë e Transportit, Ministrinë e Financave, BERZH-in dhe institucione të tjera kompetente, u kapërcyen pengesat e gjata që bllokonin projektin dhe u krijuan kushte për zbatimin e tij.BRT do të sigurojë transport publik më të shpejtë, më të sigurt, më të besueshëm dhe më miqësor ndaj mjedisit, do të kontribuojë në uljen e trafikut të ngjeshur, përmirësimin e cilësisë së ajrit dhe një cilësi më të mirë të jetës së përditshme për qytetarët.
“Në të njëjtën kohë, u theksua se projekti nuk do të zbatohet në kurriz të gjelbërimit ekzistues të bulevardit. Përkundrazi, janë planifikuar zona të reja të gjelbra dhe peisazhe shtesë hortikulturore, të cilat do të ofrojnë një hapësirë urbane më moderne, më të gjelbër dhe më humane”, theksojnë nga Qyteti i Shkupit.
Projekti BRT është pjesë e strategjisë më të gjerë për modernizimin e transportit publik në Shkup. Paralelisht, po punohet për futjen e një treni urban në bashkëpunim me Ministrinë e Transportit, blerjen e 100 autobusëve të rinj përmes Qeverisë dhe optimizimin e rrjetit të autobusëve, me qëllim krijimin e një sistemi të integruar, funksional dhe modern të lëvizshmërisë urbane.