James Rubin përfundon dëshminë në Speciale

James Rubin përfundon dëshminë në Speciale

Ish-ndihmësi i sekretarit amerikan të Shtetit, James Rubin e ka përfunduar dëshminë në Gjykatën Speciale në Hagë.

Rubin për tri ditë radhazi ka dhënë dëshmi në mbrojtje të ish-presidentit të Kosovës Hashim Thaçi.

“Ka qenë privilegj të jem këtu. Edhe pse zgjati, Është përdorim shumë i rëndësishëm i kohës sime”, tha Rubin para se të lë bankën e dëshmitarëve në gjykatoren e Dhomave të Specializuara.

Pas Rubinit, do të vazhdohet me dëshmitarin e radhës që ja sjellur mbrojtja e Thaçit.

Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakup Krasniqi e Rexhep Selimi akuzohen për krime të pretenduara të luftës. Të gjithë janë deklaruar të pafajshëm.

Ata po mbahen në paraburgim prej nëntorit të vitit 2020 kur edhe ishte bërë publike aktakuza ndaj tyre.

 

MARKETING

Të ngjajshme

Në korrik u paguan 16,5 milionë euro për ndërtimin e autostradave në korridoret 8 dhe 10d

Në korrik u paguan 16,5 milionë euro për ndërtimin e autostradave në korridoret 8 dhe 10d

MEMBM: Miratohet Ligji për efikasitet energjetik, fatura më të ulëta, ajër më i pastër dhe standarde evropiane

MEMBM: Miratohet Ligji për efikasitet energjetik, fatura më të ulëta, ajër më i pastër dhe standarde evropiane

Aliu: Komisioni po analizon rastet në kardiokirurgji, raporti do të jetë publik

Aliu: Komisioni po analizon rastet në kardiokirurgji, raporti do të jetë publik

Krenar Lloga – VMRO-DPMNE-së: Sindroma e eliminimit të kundërshtarit po rikthehet me Mickoskin

Krenar Lloga – VMRO-DPMNE-së: Sindroma e eliminimit të kundërshtarit po rikthehet me Mickoskin

Katari: Shkeljet e ligjit ndërkombëtar nga Netanyahu “nuk do të mbeten pa u ndëshkuar”

Katari: Shkeljet e ligjit ndërkombëtar nga Netanyahu “nuk do të mbeten pa u ndëshkuar”

12 të vrarë në sulmet e fundit izraelite në Rripin e Gazës

12 të vrarë në sulmet e fundit izraelite në Rripin e Gazës