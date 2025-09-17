James Rubin përfundon dëshminë në Speciale
Ish-ndihmësi i sekretarit amerikan të Shtetit, James Rubin e ka përfunduar dëshminë në Gjykatën Speciale në Hagë.
Rubin për tri ditë radhazi ka dhënë dëshmi në mbrojtje të ish-presidentit të Kosovës Hashim Thaçi.
“Ka qenë privilegj të jem këtu. Edhe pse zgjati, Është përdorim shumë i rëndësishëm i kohës sime”, tha Rubin para se të lë bankën e dëshmitarëve në gjykatoren e Dhomave të Specializuara.
Pas Rubinit, do të vazhdohet me dëshmitarin e radhës që ja sjellur mbrojtja e Thaçit.
Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakup Krasniqi e Rexhep Selimi akuzohen për krime të pretenduara të luftës. Të gjithë janë deklaruar të pafajshëm.
Ata po mbahen në paraburgim prej nëntorit të vitit 2020 kur edhe ishte bërë publike aktakuza ndaj tyre.