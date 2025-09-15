James Rubin: Në Rambuje u njoha me Thaçin, Albright më tha ta ndihmoja të merrte vendimin e duhur

James Rubin: Në Rambuje u njoha me Thaçin, Albright më tha ta ndihmoja të merrte vendimin e duhur

Në dëshminë e tij të dhënë sot në Gjykatën Speciale në Hagë, ish-ndihmëssekretari amerikan i Shtetit, James Rubin, ka rrëfyer detaje nga takimi i tij i parë me Hashim Thaçin gjatë Konferencës së Rambujesë për Kosovën në vitin 1999.

Rubin tha se Thaçi e kishte njohur atë përmes paraqitjeve në media, pasi në atë kohë ai ishte zëdhënës i Departamentit të Shtetit.
Sipas Rubin, Sekretarja Madeleine Albright e kishte udhëzuar që të vendoste një marrëdhënie të drejtpërdrejtë me Thaçin dhe të ndihmonte në procesin e vendimmarrjes.

“Ne donim të dinim më shumë për udhëheqësin e delegacionit. Ajo më tha: ‘Njihu me të. Ndihmoje që të arrijë në vendimin e duhur’. Dhe kështu bëra”, tha Rubin.

Ai tregoi se përpiqej të kalonte kohë me Thaçin, duke ecur së bashku dhe diskutuar për çështjet thelbësore që ishin pjesë e procesit të paqes.

“Gjatë takimeve, përpiqesha të kaloj sa më shumë kohë me Thaçin”, theksoi Rubin.

Ai sqaroi gjithashtu se në atë kohë, Thaçi nuk fliste anglisht, prandaj komunikimi shpesh bëhej përmes përkthyesve diplomatikë dhe, herë pas here, përmes gjuhës së trupit.

MARKETING

Të ngjajshme

Kasami: Me investimet po e bëjmë qytetin të qasshëm për të gjithë!

Kasami: Me investimet po e bëjmë qytetin të qasshëm për të gjithë!

Asgjësohen mijëra kilogram drogë dhe qindra armë, Toshkovski: Droga dhe armët nuk kanë vend në shtetin tonë

Asgjësohen mijëra kilogram drogë dhe qindra armë, Toshkovski: Droga dhe armët nuk kanë vend në shtetin tonë

Mexhiti: Do të ndërtojmë shkollë për fëmijët me nevoja të posaçme!

Mexhiti: Do të ndërtojmë shkollë për fëmijët me nevoja të posaçme!

Rubin në Hagë: Fati i 1 milion kosovarëve, situata më e rëndë e jetës sime

Rubin në Hagë: Fati i 1 milion kosovarëve, situata më e rëndë e jetës sime

Toshkovski: Do të ketë kallëzime për çdo krim ekologjik që dëshmohet

Toshkovski: Do të ketë kallëzime për çdo krim ekologjik që dëshmohet

Si një bisedë në WhatsApp çoi në shkatërrimin e një perandorie droge milionëshe në Britani

Si një bisedë në WhatsApp çoi në shkatërrimin e një perandorie droge milionëshe në Britani