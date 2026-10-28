Jahiji: Gara mes AKI-së dhe VLEN-it ka përfunduar më 18 tetor
Ndërkohë, ka reaguar kandidati Arkin Jahiji, i cili ka shkruar se gara mes AKI-së dhe VLEN-it ka përfunduar më 18 tetor.
“Tani jemi të gjithë bashkë dhe kemi tjetër mision! Unë gjithmonë kam dëshmuar dhe kam qenë promotor i unifkimit sahere qe ka qenë nevoja. Ngjyrat partiake kurrë nuk kanë pas rëndësi në Bërvenicë dhe këtë e dini të gjithë ju bashkëvendasit e mi.Andaj më 1 nëntor, dilni të gjithë, thirrni të gjithë dhe mos të mbes askush prapa, të votojmë për ndryshim, të votojmë për dinjitet.
Bashkë për Bërvenicën, sepse bashkë jemi më të fortë!”, ka shkruar Jahiji.