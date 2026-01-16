Ja çfarë thotë Mickoski për takimin me Ahmetin
Kryeministri Hristijan Mickoski nuk tregoi se kur do të zhvillohet takimi mes tij dhe liderit të BDI-së Ali Ahmeti, të cilin e paralajmëroi ky i fundit në deklaratën pas takimit të liderëve. Për këtë çështje, kryeministri dha një përgjigje tipike prej politikani.
“Unë në funksionimin tim të rregulltë politik takohem me të gjithë liderët e partive politike, kështu që në korrniza të atyre takimeve supozoj se do të takohem edhe me zotri Ahmetin”. Ndërkaq, theksoi se të ejtën është mbajtur takim mes grupeve parlamentare të VMRO-DPMNE-së dhe BDI-së në lidhje me ligjin për kundërvajtje, për çka Ahmeti në takimin e liderëve kishte kërkuar informacione shtesë dhe se grupet parlamentare janë sqaruar disa gjëra që ishin të paqarta për BDI-në, prandaj pret që ligji të miratohet në seancën e ardhshme parlamentare dhe “Qyteti i Sigurt” të fillojë të zbatohet pa probleme nga 1 shkurti”, ka deklaruar kryeministri Hristijan Mickoski, raporton SHENJA.