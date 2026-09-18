Izraelitët protestojnë kundër Netanyahut: Nuk do ta lejojmë të sabotojë zgjedhjet
Një grup izraelitësh u mblodh para Parlamentit të Izraelit për të protestuar kundër kryeministrit izraelit, Benjamin Netanyahu dhe qeverisë së tij, transmeton Anadolu.
Grupi i mbledhur para Parlamentit të Izraelit në Kudsin Perëndimor mbajti pankarta me mbishkrimet “Nuk do ta lejojmë Netanyahun të sabotojë zgjedhjet” dhe “Luftë për sabotimin e zgjedhjeve”, si dhe brohoriti slogane në këtë drejtim.
Protestuesit izraelitë mbanin pankarta ku theksohej se Netanyahu po rrit tensionet në Bregun Perëndimor të pushtuar dhe në Kudsin Lindor për të mbledhur vota në zgjedhje, si dhe po kryen sulme të reja ndaj Gazës dhe Libanit, duke përshkallëzuar tensionet në rajon.
Një grup protestuesish që mbanin një maket rakete me mbishkrimin “Luftë për sabotimin e zgjedhjeve”, të veshur me uniforma portokalli burgu me mbishkrimin “Bibi në burg” në shpinë dhe me maskat e Netanyahut dhe ministrit izraelit të Mbrojtjes, Yisrael Katz, tërhoqën vëmendjen.
Në një pankartë me mbishkrimin “Çfarë do të bëjë (Netanyahu) për të penguar zgjedhjet?”, theksohej edhe mundësia që Netanyahu të përpiqej të rriste qëllimisht tensionet me presidentin Recep Tayyip Erdogan dhe Turqinë për të shtyrë zgjedhjet.
– “(Netanyahu) do t’u drejtohet provokimeve dhe rritjes së tensioneve”
Duke folur për Anadolu, protestuesja Eilat Geyer tha se do të votojë për Partinë Demokratët të Yair Golanit dhe se prej kohësh po protestojnë kundër qeverisë së Netanyahut, të cilën e akuzoi për shkatërrimin e demokracisë në Izrael.
“Ne kemi frikë se (Netanyahu) do të bëjë gjithçka për t’i kthyer rezultatet e zgjedhjeve në favor të tij. Ai do t’u drejtohet mënyrave si provokimet dhe përshkallëzimi i tensioneve. Madje mund të nisë edhe një luftë për të thënë se “ekziston një situatë emergjente në të cilën nuk mund të zhvillohen zgjedhjet’”, tha Geyer.
Duke folur për pankartën ku ishte edhe fotografia e presidentit Recep Tayyip Erdogan, Geyer theksoi se Netanyahu, nga frika e humbjes së zgjedhjeve, mund të shtojë sulmet ndaj Gazës dhe Libanit para zgjedhjeve, të kryejë sulme ndaj Iranit dhe Sirisë, të përpiqet të rrisë tensionet me Turqinë, si dhe të provokojë palestinezët në Bregun Perëndimor të pushtuar dhe Kudsin Lindor, si dhe popullsinë arabe brenda Izraelit.
– “Netanyahu nuk sheh problem në zbatimin e aparteidit ndaj palestinezëve”
Yigal, një tjetër izraelit pjesëmarrës në protestë, i cili mbante një pankartë me mbishkrimin “Nuk kemi frikë”, tha se protestuan për shkak të shqetësimeve për të ardhmen e Izraelit.
“Netanyahu po e çon këtë vend drejt shkatërrimit prej 10-15 vitesh. Ai po përpiqet të na shndërrojë në një diktaturë. Nuk sheh problem në zbatimin e aparteidit ndaj palestinezëve”, tha ai.
Duke theksuar se Netanyahu inkurajon dhunën e izraelitëve që uzurpojnë tokat palestineze në Bregun Perëndimor të pushtuar, Yigal tha: “Nëse do të donte, mund ta ndalonte këtë brenda një dite. Me sa duket, shpreson se kjo do t’i shërbejë në zgjedhje.”
“Nuk e di se si do të përfundojnë zgjedhjet. Ajo që di është se duhet të bëjmë gjithçka që mundemi për ta rrëzuar Netanyahun dhe regjimin e tij dhe për t’i siguruar këtij vendi një qeveri të arsyeshme”, përfundoi ai.