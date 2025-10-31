Izraelitët dhe kolonët që kanë uzurpuar tokat palestineze, vazhdojnë të armatosen
Ministri izraelit i Sigurisë Kombëtare nga ekstremi i djathtë, Itamar Ben-Gvir, i cili pas 8 tetorit filloi armatosjen e izraelitëve dhe kolonëve që kanë uzurpuar tokat palestineze dhe ka lëshuar 330 mijë licenca për armë në dy vitet e fundit, tha se ka hapur rrugën për armatosjen e dy vendbanimeve të tjera izraelite, transmeton Anadolu.
Zyra e Ben-Gvirit tha se vendbanimet Modi’in dhe Be’er Tuvia janë shtuar në listën e vendeve të lejuara për të marrë licenca speciale për armë zjarri. Ai vlerësoi politikën e armëve, e cila përfshin edhe vendbanimet e Be’er Tuvia dhe Modi’in në pjesën qendrore të vendit. “Kjo reformë që kemi zbatuar ka shpëtuar shumë jetë dhe ka provuar efektivitetin e saj në terren”, tha Ben-Gvir.
Pas fillimit të sulmeve në Rripin e Gazës më 8 tetor 2023, drejt fundit të të njëjtit vit, Ben-Gvir zbatoi një politikë të armatosjes së izraelitëve, përfshirë ata që kanë uzurpuar tokat palestineze në Bregun Perëndimor.
Ministria e Sigurisë Kombëtare që nga 8 tetori 2023 e deri më tani ka lëshuar rreth 330 mijë licenca të reja për armë zjarri për izraelitët dhe kolonët që kanë uzurpuar tokat palestineze.
Izraelitët e armatosur nga Ben-Gvir, të cilët kanë uzurpuar tokat palestineze, kryejnë sulme në Bregun Perëndimor të pushtuar pothuajse çdo ditë, duke shënjestruar palestinezët dhe pronën e tyre, kryesisht me armë zjarri.
Ndërkohë, organizatat izraelite për të drejtat e grave theksojnë se armatosja e qytetarëve përbën rrezik serioz për viktimat e dhunës në familje.
Në nëntor, policia izraelite nisi një hetim ndaj pesë ish-anëtarëve të stafit të zyrës së Ministrit të Sigurisë Kombëtare të ekstremit të djathtë, Itamar Ben-Gvir, për shpërndarje të dyshuar të licencave të paligjshme të armëve.
Në nëntorin e kaluar, Gjykata Supreme e Izraelit njoftoi mendimin e saj që licencat e armëve u shpërndanë në mënyrë të “pa autorizuar”.