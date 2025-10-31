Izraelitët dhe kolonët që kanë uzurpuar tokat palestineze, vazhdojnë të armatosen

Izraelitët dhe kolonët që kanë uzurpuar tokat palestineze, vazhdojnë të armatosen

Ministri izraelit i Sigurisë Kombëtare nga ekstremi i djathtë, Itamar Ben-Gvir, i cili pas 8 tetorit filloi armatosjen e izraelitëve dhe kolonëve që kanë uzurpuar tokat palestineze dhe ka lëshuar 330 mijë licenca për armë në dy vitet e fundit, tha se ka hapur rrugën për armatosjen e dy vendbanimeve të tjera izraelite, transmeton Anadolu.

Zyra e Ben-Gvirit tha se vendbanimet Modi’in dhe Be’er Tuvia janë shtuar në listën e vendeve të lejuara për të marrë licenca speciale për armë zjarri. Ai vlerësoi politikën e armëve, e cila përfshin edhe vendbanimet e Be’er Tuvia dhe Modi’in në pjesën qendrore të vendit. “Kjo reformë që kemi zbatuar ka shpëtuar shumë jetë dhe ka provuar efektivitetin e saj në terren”, tha Ben-Gvir.

Pas fillimit të sulmeve në Rripin e Gazës më 8 tetor 2023, drejt fundit të të njëjtit vit, Ben-Gvir zbatoi një politikë të armatosjes së izraelitëve, përfshirë ata që kanë uzurpuar tokat palestineze në Bregun Perëndimor.

Ministria e Sigurisë Kombëtare që nga 8 tetori 2023 e deri më tani ka lëshuar rreth 330 mijë licenca të reja për armë zjarri për izraelitët dhe kolonët që kanë uzurpuar tokat palestineze.

Izraelitët e armatosur nga Ben-Gvir, të cilët kanë uzurpuar tokat palestineze, kryejnë sulme në Bregun Perëndimor të pushtuar pothuajse çdo ditë, duke shënjestruar palestinezët dhe pronën e tyre, kryesisht me armë zjarri.

Ndërkohë, organizatat izraelite për të drejtat e grave theksojnë se armatosja e qytetarëve përbën rrezik serioz për viktimat e dhunës në familje.

Në nëntor, policia izraelite nisi një hetim ndaj pesë ish-anëtarëve të stafit të zyrës së Ministrit të Sigurisë Kombëtare të ekstremit të djathtë, Itamar Ben-Gvir, për shpërndarje të dyshuar të licencave të paligjshme të armëve.

Në nëntorin e kaluar, Gjykata Supreme e Izraelit njoftoi mendimin e saj që licencat e armëve u shpërndanë në mënyrë të “pa autorizuar”.

MARKETING

Të ngjajshme

(VIDEO) Çashka nga sot do të flas shqip, Shaqiri mori zyrtarisht detyrën

(VIDEO) Çashka nga sot do të flas shqip, Shaqiri mori zyrtarisht detyrën

(VIDEO) Sonte përfundon fushata, votojnë mbi një milionë qytetarë

(VIDEO) Sonte përfundon fushata, votojnë mbi një milionë qytetarë

(VIDEO) Filipçe: Votuesit e LSDM-së të vendosin vetë për kë do të votojnë

(VIDEO) Filipçe: Votuesit e LSDM-së të vendosin vetë për kë do të votojnë

(VIDEO) Shënohet në Shkup 25 vjetori i rezolutës 1325 të OKB-së

(VIDEO) Shënohet në Shkup 25 vjetori i rezolutës 1325 të OKB-së

(VIDEO) Arsovska e fali sulmuesin e dytë

(VIDEO) Arsovska e fali sulmuesin e dytë

(VIDEO) Ndotja e ajrrit rrit numrin e të prekurve nga gripi

(VIDEO) Ndotja e ajrrit rrit numrin e të prekurve nga gripi