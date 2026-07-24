Izraeli zgjat edhe për 90 ditë ndalimin e aktivitetit të Al Jazeera-s

Izraeli zgjat edhe për 90 ditë ndalimin e aktivitetit të Al Jazeera-s

Autoritetet izraelite kanë zgjatur mbylljen e zyrës së televizionit Al Jazeera në Kudsin Lindor të pushtuar dhe ndalimin e aktivitetit të tij edhe për 90 ditë të tjera, transmeton Anadolu.

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Gazeta Maariv raportoi se kjo është hera e 14-të që ndalimi zgjatet që kur Izraeli e ndaloi kanalin me bazë në Katar në maj të vitit 2024.

Izraeli ndaloi Al Jazeera-n të operojë brenda Izraelit dhe në territoret e pushtuara palestineze në maj të vitit 2024, duke e arsyetuar vendimin me mbulimin e gjerë që televizioni i bëri luftës gjenocidale të Izraelit në Gaza.

Që atëherë, ndalimi është zgjatur në mënyrë periodike.

Janarin e kaluar, ministri izraelit i Komunikimeve, Shlomo Karhi, urdhëroi bllokimin e transmetimeve të Al Jazeera-s dhe televizionit libanez Al-Mayadeen në platformat digjitale, ekranet televizive dhe në YouTube.

Ndalimi ua ndalon kompanive të transmetimit, ofruesve të internetit dhe platformës YouTube të ofrojnë shërbime për Al Jazeera-n dhe Al-Mayadeen brenda Izraelit.

Në maj të vitit 2024, në kulmin e luftës gjenocidale të Izraelit në Gaza, Tel Avivi ndaloi aktivitetin e Al Jazeera-s, një vendim që është zgjatur vazhdimisht për shkak të raportimit të rrjetit mbi ofensivën vdekjeprurëse.

Që nga tetori i vitit 2023, më shumë se 73.000 palestinezë janë vrarë dhe afro 174.000 të tjerë janë plagosur nga lufta brutale izraelite, e cila gjithashtu e ka lënë enklavën në gërmadha. OKB-ja vlerëson se kostoja e rindërtimit të Gazës arrin në rreth 70 miliardë dollarë.

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