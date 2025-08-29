Izraeli vret të paktën 21 palestinezë në të gjithë Rripin e Gazës
Të paktën 21 palestinezë u vranë dhe disa të tjerë u plagosën sot ndërsa Izraeli vazhdon gjenocidin e tij në Rripin e rrethuar të Gazës, raporton Anadolu.
Pesë persona u vranë dhe disa të tjerë u plagosën kur një sulm ajror izraelit goditi shtëpinë e familjes palestineze Al-Nimr në lagjen Tel al-Hawa të qytetit jugperëndimor të Gazës.
Pamjet nga vendi i ngjarjes tregojnë ndërtesën e shndërruar në rrënoja, strukturat fqinje të dëmtuara, një burrë palestinez që mbulon një boshllëk në rrënojat e shtëpisë së tij me një çarçaf për të krijuar një hapësirë jetese dhe banorë të tjerë që kërkojnë sende në rrënoja.
Në Khan Younis të Gazës jugore, 5 persona të tjerë u vranë dhe të tjerë u plagosën kur forcat izraelite shënjestruan tendat që strehonin familjet e zhvendosura në zonën Al-Mawasi.
Më në veri, në zonën Al-Sudaniyah, katër persona u vranë dhe të tjerë u plagosën kur Izraeli shënjestroi një tendë që strehonte familje të zhvendosura. Në Rripin qendror të Gazës, dy persona u vranë dhe të tjerë u plagosën në një sulm ajror ndaj një shtëpie në kampin e refugjatëve Al-Bureij.
Në qytetin Deir al-Balah, një burrë dhe gruaja e tij u vranë dhe disa të tjerë u plagosën kur u godit një shtëpi në rrugën Al-Salam. Tre persona të tjerë u vranë në sulmet në rrugën “Abu Husni” në të njëjtin qytet.
Izraeli ka vrarë të paktën 63 mijë palestinezë në Gaza që nga tetori 2023. Fushata ushtarake ka shkatërruar enklavën, e cila po përballet me zi buke.
Në nëntorin e kaluar, Gjykata Ndërkombëtare Penale lëshoi urdhër-arreste për kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu dhe ish-ministrin e tij të Mbrojtjes Yoav Gallant për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit në Gaza.
Izraeli gjithashtu përballet me një padi gjenocidi në Gjykatën Ndërkombëtare të Drejtësisë për luftën e tij në enklavë.