Izraeli vret një tjetër gazetar në Gaza, shifra totale shkon në 252

Izraeli ka vrarë një tjetër gazetar në sulmet intensive në Rripin e Gazës të shtunën.

Gazetari palestinez Mohammed al-Daya u vra në një sulm izraelit që shënjestroi një tendë të personave të zhvendosur në Deir al-Balah.

Sipas autoriteteve, numri i gazetarëve të vrarë në sulmet izraelit që nga tetori i vitit 2023 ka arritur në 252.

Të shtunën, ushtria izraelite vrau mbi 80 palestinezë në sulmet në pjesë të ndryshme të Rripit të Gazës, ndërsa numri i viktimave deri më tani ka arritur në gati 66 mijë, shumica gra dhe fëmijë.

Sulmet ajrore dhe tokësore e kanë lënë Gazën kryesisht të pabanueshme, duke e shtyrë popullsinë e saj drejt urisë.

Hetuesit e OKB-së arritën së fundmi në përfundimin se Izraeli po kryen gjenocid në Gaza.

