Izraeli vret 5 palestinezë në sulmet e fundit në Gaza, përfshirë persona të zhvendosur

Pesë palestinezë u vranë në sulmet ajrore izraelite në gjithë Rripin e Gazës të dielën, sipas burimeve mjekësore, mes sulmeve të vazhdueshëm të Izraelit në enkavë që nga 7 tetori 2023.

Një burim mjekësor në Qytetin e Gazës tha për Anadolu se dy persona u vranë dhe disa të tjerë u plagosën kur avionët luftarakë izraelitë goditën tendat që strehonin familje të zhvendosura në zonën al-Maqousi, në veriperëndim të qytetit.

Në lagjen Sheikh Radwan, dy vëllezër u vranë pasi forcat izraelite shënjestruan shtëpinë e familjes së tyre, tha burimi.

Dëshmitarët okularë thanë se forcat izraelite shpërthyen katër robotë kurth dhe shkatërruan shtëpi në lagjen Zeitoun në Gazën juglindore.

Gjatë ditëve të fundit, një numër i madh palestinezësh kanë ikur nga verilindja e Qytetit të Gazës drejt perëndimit nën bombardimet e rënda izraelite, pasi Tel Avivi e shpalli qytetin “zonë të rrezikshme luftimi” të premten.

Në Gazën qendrore, një burim mjekësor në Spitalin Al-Aqsa raportoi një palestinez të vrarë dhe të tjerë të plagosur pas një sulmi izraelit në Deir al-Balah.

Izraeli ka vrarë gati 63.400 palestinezë në Gaza që nga tetori i vitit 2023. Fushata ushtarake e ka shkatërruar enklavën, e cila po përballet me zi buke.

Nëntorin e kaluar, Gjykata Ndërkombëtare Penale lëshoi ​​urdhra arresti për kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu dhe ish-ministrin e tij të Mbrojtjes Yoav Gallant për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit në Gaza.

Izraeli përballet gjithashtu me një padi për gjenocid në Gjykatën Ndërkombëtare të Drejtësisë për luftën e tij në enklavën palestineze.

